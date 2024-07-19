Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Октябрь 2023 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/31/10/2023/653eb5399a7947b515dc49e2

19 июля 2024, 16:17

Обвинение запросило длительные сроки по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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Гособвинитель на заседании Армавирского горсуда по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы попросил приговорить пятерых подсудимых к срокам от семи до 10 лет. Еще несколько дел вскоре поступят в суды Кубани и Ставрополья, сообщила Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", Армавирский городской суд дважды отложил начало рассмотрения дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении пятерых подсудимых - Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова. Арест обвиняемым продлен до 30 декабря. Уголовные дела по острым вопросам лучше переносить в другие регионы, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, комментируя процесс в Армавире по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близкие стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых. Юристы отметили, что передача дела на Кубань может быть обжалована, но успех маловероятен.

В Армавирском городском суде Краснодарского края состоялось судебное заседание в отношении пяти жителей Дагестана, которым предъявлено обвинение по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы (пять человек обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), и один из подсудимых - также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ)). Гособвинитель предложил приговорить подсудимых к заключению на срок от семи до 10 лет, сообщила сегодня Генпрокуратура России.

По версии обвинения, 29 октября 2023 года обвиняемые " в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества".

"Уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 29-ти представителей власти совершены противоправные действия, 23-м из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что вскоре суды в Краснодарском и Ставропольском краях начнут рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. "В частности, 23 июля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Республики Дагестан, которым предъявлено обвинение в участии в беспорядках", - добавило ведомство.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Махачкалы, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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Примечание:

"Родные участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вызваны на беседы", "Жители Махачкалы проигнорировали призывы к митингу", "Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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