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10:04, 7 ноября 2024

Хадулаев сообщил о задержании активиста в Дагестане

Изолятор временного содержания в Махачкале. Фото: РИА Новости https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале силовики водворили в изолятор активиста Рамазана Рабаданова, намеревавшегося направиться на Кубань и Ставрополье, чтобы наблюдать за судебными процессами по делу о беспорядках в аэропорту "Уйташ".

По словам главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиля Хадулаева, активист Рамазан Рабаданов был задержан силовиками в Махачкале на улице Ленина вечером 6 ноября.

По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Рабаданов находится в ИВС Махачкалы, уточнил Хадулаев.

"Предполагаю, что это связано с тем, что он собирался выезжать для наблюдения на судебные процессы по аэропортовскому делу в Ставропольский и Краснодарский край", – написал глава ОНК Дагестана сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в суды Кубани и Старополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. Прокуратура 25 октября отчиталась, что семь дел против 37 обвиняемых уже рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела с 14 фигурантами – в суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. 6 ноября Советский районный суд Ставропольского края провел первое заседание по делу пяти жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту.

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Автор: "Кавказский узел"

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