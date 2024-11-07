RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:49, 7 ноября 2024

Процесс по делу о беспорядках в Махачкале начат в Советском райсуде на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первое заседание по делу еще пяти жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту, провел Советский районный суд Ставропольского края. 

Как писал "Кавказский узел", в суды Кубани и Старополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых. Прокуратура 25 октября отчиталась, что семь дел против 37 обвиняемых уже рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела с 14 фигурантами - в суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. Призывы освободить обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы распространяются в соцсетях.

18 октября глава Следкома России Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы следователи изъяли более трех тысяч видеофайлов с камер наблюдения, по записям удалось установить личности более 400 человек.

Советский районный суд Ставропольского края 6 ноября провел первое судебное заседание по делу пяти жителей Дагестана, которых следствие считает участниками беспорядков в махачкалинском аэропорту Уйташ.

Перед судом предстали Джамал Гаджиев, Вагаб Гаджиев, Вадим Гаджиев, Нажмутдин Гаджиев и Алибек Гаджиев. Следствие считает, что все они участвовали в массовых беспорядках 29 октября прошлого года "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля", говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры.

Всем пятерым предъявлено обвинение по двум статьям - о массовых беспорядках и нарушении требований безопасности на объекте транспортной инфраструктуры. Первая статья предусматривает от трех до восьми лет заключения, вторая - до семи лет лишения свободы. 

Позиция обвиняемых относительно версии прокуратуры в сообщении не приводится. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями их адвокатов. 

Слушания по делам обвиняемых в причастности к беспорядкам в Махачкале ранее начались в Георгиевском городском суде, Андроповском, Кировском, Грачевском, Александровском и Шпаковском районных судах. В Краснодарском крае рассмотрение аналогичных дел начали Усть-Лабинский и Новокубанский суды. Армавирский городской суд на Кубани в сентябре вынес приговор пятерым обвиняемым, назначив им от шести лет четырех месяцев до девяти лет.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:51, 7 ноября 2024
Полиция Кубани отчиталась об аресте подозреваемого в разрушении могил
18:19, 6 ноября 2024
Боец из Адыгеи убит в военной операции
13:51, 6 ноября 2024
Саркастическое упоминание "русской мечты" привело грузинских оппозиционеров к штрафу
13:31, 6 ноября 2024
Следком отреагировал на сообщение в соцсети о трудовом рабстве на Ставрополье
13:04, 6 ноября 2024
Девушка ранена при взрыве дрона в Каспийске
11:24, 6 ноября 2024
Дело о попытке отравления летчиков в Армавире дошло до суда
Все события дня
Новости
Спецоперация на Украине. Фото: https://ric.mil.ru/
05 ноября 2024, 08:34
Власти признали убитыми на Украине более 5200 бойцов с юга России
Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
05 ноября 2024, 01:50
Неделя с 28 октября по 3 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе*
На месте атаки на росгвардейцев в Чечне. Фото: grodno24.com
28 октября 2024, 12:44
За неделю с 21 по 27 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".
25 октября 2024, 01:34
ФСБ сообщила о приговоре Кайтарби Насырову
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Фото
22:49, 25 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
11
Ставропольский Сталин - новый неоднозначный памятник
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
17:52, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
13
Атака дронов в Дагестане, непуганность хайпожоров и Николай Первый
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Фото
22:49, 25 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
11
Ставропольский Сталин - новый неоднозначный памятник
Фото
22:03, 23 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
новый памятник в Дагестане вызвал недовольство
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Идрис Юсупов. Фото: https://chechenews.com
06 ноября 2024, 17:31
Юсупов* проиграл кассацию по делу о задержании

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 ноября 2024, 15:46
Правозащитники призвали Евросоюз добиться освобождения политзаключенных в Баку

Баннер с надписью: "Русская мечта украла выборы". Коллаж и фото: "Новости-Грузия" https://www.newsgeorgia.ge/v-ozurgeti-organizaciju-oshtrafovali-za-plakat-na-balkone-pro-russkuju-mechtu/
06 ноября 2024, 13:51
Саркастическое упоминание "русской мечты" привело грузинских оппозиционеров к штрафу

Полад Асланов. Скриншот видео Meydan.TV
06 ноября 2024, 12:41
Азербайджанский журналист Асланов заключен в карцер

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше