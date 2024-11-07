Процесс по делу о беспорядках в Махачкале начат в Советском райсуде на Ставрополье

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Первое заседание по делу еще пяти жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту, провел Советский районный суд Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в суды Кубани и Старополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых. Прокуратура 25 октября отчиталась, что семь дел против 37 обвиняемых уже рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела с 14 фигурантами - в суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. Призывы освободить обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы распространяются в соцсетях.

18 октября глава Следкома России Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы следователи изъяли более трех тысяч видеофайлов с камер наблюдения, по записям удалось установить личности более 400 человек.

Советский районный суд Ставропольского края 6 ноября провел первое судебное заседание по делу пяти жителей Дагестана, которых следствие считает участниками беспорядков в махачкалинском аэропорту Уйташ.

Перед судом предстали Джамал Гаджиев, Вагаб Гаджиев, Вадим Гаджиев, Нажмутдин Гаджиев и Алибек Гаджиев. Следствие считает, что все они участвовали в массовых беспорядках 29 октября прошлого года "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля", говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры.

Всем пятерым предъявлено обвинение по двум статьям - о массовых беспорядках и нарушении требований безопасности на объекте транспортной инфраструктуры. Первая статья предусматривает от трех до восьми лет заключения, вторая - до семи лет лишения свободы.

Позиция обвиняемых относительно версии прокуратуры в сообщении не приводится. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями их адвокатов.

Слушания по делам обвиняемых в причастности к беспорядкам в Махачкале ранее начались в Георгиевском городском суде, Андроповском, Кировском, Грачевском, Александровском и Шпаковском районных судах. В Краснодарском крае рассмотрение аналогичных дел начали Усть-Лабинский и Новокубанский суды. Армавирский городской суд на Кубани в сентябре вынес приговор пятерым обвиняемым, назначив им от шести лет четырех месяцев до девяти лет.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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