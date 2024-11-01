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09:04, 1 ноября 2024

Аналитики прокомментировали призывы поддержать обвиняемых в беспорядках в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Призывы освободить обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы инициированы их родственниками или знакомыми.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября в суды Кубани и Ставрополья поступили 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. Обвиняемыми по этим делам проходят 129 человек.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Призыв распространять в Дагестане граффити «Свободу аэропортовским», обнародованный в соцсетях, прокомментировали "Кавказскому узлу" председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов*.

Шамиль Хадулаев сообщил, что видел лишь фотографии граффити «Свободу аэропортовским», но не наблюдал такие надписи на улицах. «По фотографиям нельзя определить, где сделаны эти надписи», - сказал он.

Вероятно, кто-то из родственников или друзей решил начать такую кампанию

Милрад Фатуллаев также не видел на улицах подобных граффити. Он полагает, что за кампанией стоят родственники или сторонники подсудимых. «Там судят почти 150 человек и, вероятно, кто-то из родственников или друзей решил начать такую кампанию», - заметил он.

В свою очередь Идрис Юсупов также предположил, что инициатива флешмоба может исходить от кого-то из родственников или друзей подсудимых. Он отметил, что многие в Дагестане считают несправедливыми уже вынесенные по этому делу приговоры.

23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых по делу о беспорядках к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных.

Схожее мнение высказал Шамиль Хадулаев. «Суды проходят не в Дагестане, а в других регионах. Первый приговор, который был вынесен, потряс многих – 5-6 лет лишения свободы. Одному, кажется, дали девять лет. Такие приговоры обычно дают за тяжелые преступления. Здесь ведь никто не погиб», - сказал он.

Тяжесть наказания обусловлена составом преступления, обратил внимание Милрад Фатуллаев. «Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и прорыве на территорию стратегически важного объекта, а нескольких – еще и в применении насилия в отношении представителя власти. За эти преступления предусмотрены наказания до 5-8 лет лишения свободы. Часть общественности возмущена и говорит, что ведь эти молодые люди ничего такого не сделали - просто выплеснули свои эмоции из-за происходящего в Газе, и единственное, что сделали – повредили оборудование аэропорта. Но, во-первых, они прорвались на взлетную полосу. Во-вторых, они ранили полицейского. И кроме того, мы не знаем, как бы реагировала эта толпа, если бы они действительно нашли там людей еврейской национальности. Все могло кончиться очень печально», - сказал он.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Никогда не слышал от них жалоб на грубое или жестокое обращение

По словам Фатуллаева, никаких достоверных сведений о давлении на арестованных "не было и нет".

Задержанные не жалуются на грубое обращение, подтвердил Хадулаев. "Следствие ведут следователи Следственного комитета под присмотром куратора из Москвы. Кроме того, во время визитов в СИЗО я никогда не слышал от них жалоб на грубое или жестокое обращение. Единственная проблема, которая там есть – медицина. Из-за нехватки врачей содержащихся под стражей просто некому лечить. Я уже даже обращался с заявлением к врачам, чтобы как-то исправить эту проблему», - рассказал он.

Исключением, по его словам, стал случай Герея Джамалутдинова, который заявил, что не был в аэропорту и силовики заставили его оговорить себя, однако следствие не проверяет его алиби.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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