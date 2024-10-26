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22:27, 26 октября 2024

Число обвиняемых по делам о беспорядках в Махачкале достигло 129

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В судах Кубани и Старополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, уже начаты судебные процессы по девяти делам.

Как писал "Кавказский узел", Александровский суд Ставропольского края начал рассматривать дело четверых жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. 11 октября прокуратура Ставрополья сообщила о первом судебном заседании в Георгиевском городском суде по делу четырех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту, 18 октября в этом суде началось рассмотрение дела против еще пяти обвиняемых В Ставропольском крае дела восьми обвиняемых рассматривает Грачевский суд, пятерых – Андроповский районный суд, пятерых - Кировский районный суд. 18 октября глава Следкома России Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы следователи изъяли более трех тысяч видеофайлов с камер наблюдения, по записям удалось установить личности более 400 человек.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский и Новокубанский суды Краснодарского края.

Судам в Краснодарском и Ставропольском краях предстоит вынести приговоры по 27 уголовным делам в отношении 129 обвиняемых, которые "29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля (...) приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", сообщила Генпрокуратура России.

"В Ставропольском крае в настоящее время проходят заседания по семи уголовным делам в отношении 37 лиц, в Краснодарском крае в ближайшее время состоятся процессы по двум уголовным делам в отношении 14 жителей Дагестана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры 25 октября.

Ведомство добавило, что трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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