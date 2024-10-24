Александровский суд приступил к рассмотрению дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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Александровский районный суд в Ставропольском крае начал рассматривать дело четверых жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту.

Как информировал "Кавказский узел", 18 октября глава Следкома России Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы следователи изъяли более трех тысяч видеофайлов с камер наблюдения, по записям удалось установить личности более 400 человек.

11 октября прокуратура Ставрополья сообщила о первом судебном заседании в Георгиевском городском суде по делу четырех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. 19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях готовятся к рассмотрению нескольких уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. В Ставропольском крае дела восьми обвиняемых рассматривает Грачевский суд, пятерых – Андроповский районный суд. Рассмотрение дела в отношении пяти обвиняемых 10 октября началось в Кировском районном суде.

В Александровском районном суде Ставропольского края прошло первое заседание по делу семерых жителей Дагестана, которые обвинены в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Подсудимые – Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев. Они обвинены в участии в массовых беспорядках, неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, а также в применении насилия в отношении представителя власти, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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