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00:58, 19 октября 2024

Установлены личности более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы изъяли более трех тысяч видеофайлов с камер наблюдения, по записям удалось установить личности более 400 человек, сообщил глава Следкома России Александр Бастрыкин. 

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Следователи установили по записям с камер видеонаблюдения личности более 400 человек, которые участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалу, сообщил 18 октября глава Следкома России Александр Бастрыкин, чьи слова приводит РИА "Новости".

По словам Бастрыкина, следователи изъяли более трех тысяч файлов общим объемом несколько терабайт, несколько месяцев группа сотрудник ведомства проводила детальный осмотр этих данных. При этом использовалось специальное программное обеспечение, пишет "Коммерсант".

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский и Новокубанский суды Краснодарского края.

11 октября прокуратура Ставрополья сообщила о первом судебном заседании в Георгиевском городском суде по делу четырех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. 19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях готовятся к рассмотрению нескольких уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. В Ставропольском крае дела восьми обвиняемых рассматривает Грачевский суд, пятерых - Андроповский районный суд. Рассмотрение дела в отношении пяти обвиняемых 10 октября началось в Кировском районном суде.

18 октября стало известно, что в Георгиевский городской суд поступило дело еще пятерых жителей Дагестана.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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