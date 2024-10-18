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15:33, 18 октября 2024

Георгиевский суд начал рассматривать второе дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2024 г. Скриншот видео МВД РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело пяти жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать Георгиевский городской суд, это второе дело  в связи с погромом в аэропорту Уйташ, которое поступило в этот  суд.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября прокуратура Ставрополья сообщила о первом судебном заседании в Георгиевском городском суде по делу четырех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. 19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях готовятся к рассмотрению нескольких уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. В Ставропольском крае дела восьми обвиняемых рассматривает Грачевский суд,  пятерых - Андроповский районный суд. Рассмотрение дела  в отношении пяти обвиняемых 10 октября началось в Кировском районном суде.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский и Новокубанский суд Краснодарского края.

В Георгиевском городском суде Ставропольского края состоялось первое судебное заседание в отношении пяти жителей Республики Дагестан, которым предъявлено обвинение по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

В зависимости от роли и степени участия Ризван Ахмедов, Ата Мусаев, Магомед Мухмаев, Хабиб Шейхов, Шанаваз Эльмурзаев обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть  2 статьи 212 УК РФ), неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, 29 октября 2023 года "данные граждане в аэропорту Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", указано в сообщении на сайте прокуратуры.

По данным на 15.35 мск сайт Георгиевского городского суда Ставропольского края недоступен.

"Кавказский узел" информировал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на очередное обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся в октябре 2023 года. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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