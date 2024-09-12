Подана апелляция на приговор по делу о погроме в аэропорту Уйташ

12 сентября 2024, 17:58

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Защита осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы обжаловала в апелляционной инстанции приговор Армавирского горсуда.

Как писал "Кавказский узел", Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, приговор будет обжалован, заявили адвокаты и родные осужденных.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, 140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Пятеро осужденных по делу об участии в массовых беспорядках, которые произошли 29 октября 2023 года в международном аэропорту Уйташ, обжаловали приговор Армавирского городского суда, сообщило РБК.

Как следует из данных в карточке дела на сайте суда, апелляционная жалоба зарегистрирована в суде 29 августа 2024 года и принята к рассмотрению.

Срок рассмотрения апелляции пока неизвестен - на сайте Краснодарского краевого суда по данным на 17.58 мск не содержится информации о поступлении дела в суд.

Отметим также, что 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях начнут рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы, в частности, одно из дел поступило в Усть-Лабинский районный суд. Водитель Магомед Ирбейнов, чье дело рассматривается в Усть-Лабинске частично признал вину, подчеркнув, что был в аэропорту Махачкалы, но не принимал участия в беспорядках. Слова Ирбейнова подтверждаются видеозаписями, заявил его адвокат. По этому делу также проходят Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омалаев, Мухаммадрасул Шахбанов.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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