Обвиняемый по делу об акции в аэропорту Уйташ отказался признать причастность к беспорядкам

10 сентября 2024, 18:50

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Водитель Магомед Ирбейнов частично признал вину, подчеркнув, что был в аэропорту Махачкалы, но не принимал участия в беспорядках. Слова Ирбейнова подтверждаются видеозаписями, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, приговор будет обжалован, заявили адвокаты и родные осужденных. 19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях начнут рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы, в частности, одно из дел поступило в Усть-Лабинский районный суд.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, 140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".



Адвокат Руслан Сулейманов, представляющий интересы Магомеда Ирбейнова, обвиняемого в участии в беспорядках в махачкалинском аэропорту, сообщил, что его подзащитный частично признает обвинение. "Он признал то, что был в аэропорту. Но не признает, что предпринимал какие-то активные действия", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Ирбейнов – отец четырех детей, зарабатывающий на жизнь частным извозом. "У него своя машина, он перевозит различные грузы. Брату помогал мебель развозить из его магазина. А в тот день он оказался в аэропорту, потому что как раз искал брата. Тот должен был помочь с ремонтом тетке. Но не согласился и куда-то ушел. А мой подзащитный услышал по радио о начинающихся о беспорядках в аэропорту, и поскольку не мог дозвониться до брата (у того разрядился телефон) решил, что он может быть там. Он приехал в аэропорт, увидел толпу и чтобы лучше видеть, забрался на пожарный щит. Оттуда он увидел человека, одетого в такую же куртку, какая была у его брата, решил что это он и зашел на территорию аэропорта. Но когда увидел, что это не тот человек, то развернулся и уехал домой. Даже на записях видеокамер из аэропорта видно, что он никого ни к чему не призывал и никаких активных действий не совершал", - подчеркнул адвокат.



Он также рассказал, что Ирбейнова фактически привел за руку в отделение полиции его друг-участковый. "Друг привел его в райотдел. Сказал – напиши чистосердечное признание и мы тебя отпустим. Ну, он честно написал, что был в аэропорту и его арестовали", - отметил Сулейманов.



По словам адвоката, Ирбейнов не заявлял о давлении. При этом, по его словам, сам суд очень политизирован.

Перенос рассмотрения дела в Усть-Лабинск произошел вопреки Уголовно-процессуальному кодексу, считает он. "Избрание подсудности произошло через Верховный суд. А вначале должны были обратиться к Карабудахкентскому суду", - подчеркнул он.



12 сентября у Магомеда Ирбейнова, как и у других обвиняемых по этому делу (Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омалаев, Мухаммадрасул Шахбанов), которое рассматривается в Усть-Лабинском районном суде пройдет очередное заседание суда по продлению срока, добавил адвокат.

Адвокаты других подсудимых отказались от комментариев.

Отметим также, 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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