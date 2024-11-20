Суд отказался учесть доводы защиты Рабаданова

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Доводы защиты Рамазана Рабаданова, в том числе сообщение о его избиении силовиками, суд оставил без внимания. Активисты указали на политический характер преследования Рабаданова.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к Путину с просьбой разобраться в случившемся. Рабаданов был арестован на два месяца. 20 ноября Верховный суд Дагестана отказался смягчить меру пресечения Рамазану Рабаданову и оставил его под стражей.

7 ноября глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

Ход заседания в Верховном суде Дагестана по обжалованию ареста Рамазана Рабаданова "Кавказскому узлу" прокомментировали адвокат Алина Маликова, глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов и юрист Патимат Абдулаева.

Следствие мотивировало необходимость ареста, представив отрицательную характеристику на Рабаданова, рассказала Алина Маликова. "Якобы он как общественный и медийный деятель может каким-то образом повлиять на ход следствия, общественное мнение. Якобы он склонен дискредитировать общество, власти, разжигать ненависть. В целом характеристика была отрицательной. Суд фактически поддержал позицию следствия", - рассказала она.

Суд не учел также заявление Рабаданова о том, что он намерен закрыть все свои страницы в социальных сетях, подчеркнула она. "Фактически все доводы защиты судом были проигнорированы. Мы точно так же представили характеристику Рабаданова, где были положительные мнения и сведения. Но суд не принял все это к сведению. В результате он до 7 января будет под арестом. Мы, конечно же, будем обжаловать это решение", - отметила она.

У него были раны от побоев, сейчас их лечит, насколько это возможно в СИЗО-1

Лишение свободы создало много проблем для Рабаданова. "Это человек немолодой, преклонного возраста, у него определенные есть потребности в питании. Ему хлеб нужен без глютена, нельзя макаронные изделия, а там много блюд именно с макаронами. Ему приходится все это не есть. Ему несут передачки с определенной едой. Также у него были раны от побоев, сейчас их лечит, насколько это возможно в СИЗО-1. Вчера вечером я была у него, он рассказал, что его будут переводить с карантина в общую камеру, там будет шесть человек", - рассказала Маликова.

Шамиль Хадулаев считает решение Верховного суда Дагестана несправедливым. "В его отношении изначально не должны были принимать решение об аресте. Но приняли. У Верховного суда были все возможности отменить решение об аресте в отношении фактически пожилого человека. Но, к сожалению, Верховный суд также продолжил эту череду несправедливости по отношению к Рабаданову", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, теперь только в ходе судебного разбирательства можно будет доказать невиновность Рабаданова. "Я надеюсь, что адвокатам удастся доказать, что он не виновен. Это будет сложно сделать в условиях такой судебной системы, но надо постараться. Есть много фактов нарушения его прав. Трудно будет доказать, что то, что ему подкинули, принадлежит ему", - указал он.

Каким-то людям надо было его закрыть, лишить аудитории, и им пока это удается

Магомед Шамилов также считает несправедливым решение суда. "Я был на суде, слушал все стороны. Адвокаты Рабаданова камня на камне не оставили, хорошо выступили, показав, что весь этот процесс искусственно создан против Рамазана Рабаданова. Каким-то людям надо было его закрыть, лишить аудитории, и им пока это удается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, поддержать Рабаданова пришло большое количество людей.

"Зал был полным, также на улице было много людей. Сам Рабаданов выступал по видеосвязи, его в суде не было. Но меня удивило, что он мало что сказал про действия силовиков. Может, он надеется, что удастся прийти к какому-то компромиссу и все решить благополучно. Мы все хотим его освобождения. А то все говорят, что Дагестан – остров демократии и свободы, но фактически блогера и общественника закрыли из-за его активности", - отметил он.

Патимат Абдулаева считает, что решение об аресте было политическим.

"Суд практически превратился в придаток исполнительной власти, поэтому все зависело от того, будет ли дана команда изменить меру пресечения или нет. Похоже, никакой команды суду не было и все осталось без изменений. Я думаю, что скорее всего дело пойдет в суд и борьба предстоит там. Но я не удивлюсь, если в ходе судебного разбирательства все будет точно так же", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, не было оснований для применения ареста в качестве меры пресечения.

"Ему изначально избрали меру пресечения в виде ареста. Видов меры пресечения всего семь, и они могли выбрать любой из этих видов кроме ареста, но нет, им нужен был именно арест. Я думала, что есть большой резонанс, власти побоятся и выберут домашний арест. Но нет, внаглую применили арест. При том, что веских оснований для ареста у них не было. Закон требует достаточных оснований полагать, что он скроется от правосудия, может угрожать свидетелям, но где в этом случае такие основания? У него же достаточно крепкие социальные связи, куда он убежит, как он будет угрожать свидетелям?", - отметила она.

Юрист также предположила, что в деле Рабаданова могут появиться засекреченные свидетели.

"Это в последнее время вошло в моду. Появилась куча этих засекреченных свидетелей. Ты не знаешь, кто этот свидетель, не можешь толком ответить, просишь суд рассекретить, но получаешь отказ. Думаю, в этом деле это не исключено", - указала она.

В последнее время Рабаданов был известен своими правозащитными инициативами. В частности, он занимался организацией юридической и информационной помощи фигурантам так называемого "аэропортовского дела". Рабаданов помогал организовать сборы на адвокатов, а также намеревался сам посещать и освещать судебные процессы, сообщил сегодня "Черновик".

Напомним, в суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. 23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых по делу о беспорядках к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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