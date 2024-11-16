Активисты сочли попытку задержания Халидова элементом запугивания

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Силовики, пытаясь задержать дагестанского политолога Деньгу Халидова перед круглым столом в поддержку Рамазана Рабаданова, хотели таким образом надавить на активистов и запугать их.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к Путину с просьбой разобраться в случившемся. Рабаданов был арестован на два месяца. 14 ноября силовики пытались задержать активиста Деньгу Халидова, который организовал круглый стол в защиту Рабаданова. Активисты приняли обращение к силовикам, несмотря на то, что были вынуждены дважды переносить место встречи.

7 ноября глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

Дагестанский политолог Деньга Халидов рассказал 15 ноября корреспонденту "Кавказского узла" подробности беседы с силовиками, которые днем ранее пытались задержать его. По словам Халидова, вели себя силовики вполне уважительно.

«За полчаса до круглого стола они подошли ко мне возле моего дома и сообщили, что я должен пойти с ними по требованию их руководства. Я сказал, что добровольно не пойду, а они ответили, что могут насильно это сделать. Я сказал, делайте, до учтите, что придется отвечать перед законом. Они мне показали какую-то повестку, там был указан номер телефона в случае, если я не могу к ним пойти в указанное время. Я звоню, прошу представиться, а там человек растерялся и не может мне ничего ответить. В общем вот такая была история курьезная», - рассказал он.

Задержания как такового не было

По его словам, повестка была составлена на скорую руку. «Пока мы пили кофе с сотрудниками ЦПЭ, к нам подъехали наши коллеги, в частности, юрист Патимат Абдулаева, которая объяснила этим ребятам, что в их действиях есть нарушения буквы закона, при том, что они как бы представители закона и должны все делать по закону. Им пришлось уйти ни с чем. Задержания как такового не было», - отметил он.

Деньга Халидов уверен, что попытка его задержания преследовала цель напугать активистов. «Это попытка запугать меня и остальных. Им кажется, что такими шагами они могут нас остановить. Но это не так. Мы будем дальше бороться за свободу Рабаданова. Мне 73 года, и мои друзья мне предлагают на всякий случай зашить карманы. У нас в 90-ые годы была такая практика – закидывали в карманы всякое и задерживали людей. Я им говорю, ну, слушайте, не до такого же опустились наши органы, чтобы старейшину, которому 73 года, задержать, подкинув ему что-то», - рассказал он.

Юрист и правозащитник Патимат Абдулаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в повестке, которую пытались вручить Халидову, были допущены ошибки.

«Ему пытались вручить повестку, но настаивали, что он прямо сейчас должен пойти в отделение и дать показания. Я им объяснила, что он - один из организаторов мероприятия, и не может сейчас прийти в отделение. Пусть вручат повестку, и потом он обязательно придет и сделает все по закону. Потом я стала изучать эту повестку и оказалось, что там неправильно написаны фамилия и отчество Халидова. Кроме этого, оказалось, что там стоит подпись оперуполномоченного, но по закону, если тебя вызывают на допрос свидетелем, то там должна стоять подпись следователя. В результате нам удалось им объяснить, что нет законных требований», - рассказала она.

Если им удастся совершит то, что они хотят, то каждый из нас может стать следующей жертвой силовиков и беззакония

Что касается уголовного преследования Рабаданова, то, по ее словам, это несправедливость, и если ее не остановить, то жертвой беззакония может стать каждый общественный деятель. «Мы не можем это так оставить. Я понимаю, что такими обращениями не добиваются результата, но что-то надо делать. Если им удастся совершит то, что они хотят, то каждый из нас может стать следующей жертвой силовиков и беззакония», - отметила она.

Абдулаева полагает, что силовики пытались напугать активистов. «Это - попытка запугать людей. Меня, например, не могут таким образом запугать. Я профессиональный юрист, со мной в этом плане сложно будет. Сегодня (15 ноября) мне звонили из моего университета, где я преподаю, и сказали, что меня искали [...] Наверное, хотят вручить мне предостережение о том, чтобы не было нарушений закона. Такое предостережение пытались вручить Халидову, он отказался. А я возьму, распишусь, что, как профессиональный юрист, я не нарушала закона и не намереваюсь. Следом отправлю предостережение в адрес правоохранительных органов о недопущении нарушения прав граждан», - сообщила она.

Абдулаева не исключила, что ее могут уволить. «Что ждет меня впереди, я пока не знаю. Возможно, меня уволят. Я сказала, что, если они посчитают нужным, могут уволить меня, потому что я ни в коем случае своим принципам изменять не буду», - подчеркнула она.

Один из подписантов обращения в защиту Рабаданова, председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов также уверен, что это элемент запугивания.

«Сначала задержали одного общественного деятеля, подкинув ему гранату. Потом пытались задержать второго общественного деятеля, который защищает первого. Что это, если не попытка запугать всех тех, кто встал на защиту Рамазана Рабаданова? Конечно, после этого найдутся люди, которые подумают, что лучше не надо связываться с ними. Но лично меня не запугают», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Если мы продолжим бороться против незаконного задержания Рамазана, то не исключаю, что власти передумают и его освободят

По его мнению, общественный резонанс в Дагестане может изменить ситуацию. «Если мы продолжим бороться против незаконного задержания Рамазана, то не исключаю, что власти передумают и его освободят. Потому что все его знают, это не тот человек, которому можно подкинуть гранату и все поверят, что он преступник. Надо продолжать и всеми способами защищать его», - отметил он.

Обращение к руководителям силовых структур Дагестана с просьбой обеспечить объективное расследование и освободить из-под стражи Рамазана Рабаданова подписали 23 общественных деятеля. Среди них Патимат Абдулаева, Деньга Халидов, Алиасхаб Хархачаев, Гайирбек Абдуллаев, Муслимат Абакарова, Абдулхабир Акилов, Аминат Гапизовна, Магомедрасул Асхабов, Наби Ахадов, Шамиль Гамзаламагомедов, Муслим Гасангусейнов, Асият Магомедова, Арсен Магомедов, Дибир Мусаев, Исалмагомед Набиев, Мухудин Омаров, Рустам Османгаджиев, Ризванов Магомедтагир, Айтемир Сатираев, Зиявудин Увайсов, Керимхан Умаханов, Магомед Шамилов.

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