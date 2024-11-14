Активисты пожаловались на попытку срыва круглого стола в защиту Рабаданова

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Силовики попытались задержать активиста Деньгу Халидова, который организовал круглый стол в защиту задержанного в Дагестане блогера Рамазана Рабаданова. Активисты приняли обращение к силовикам, несмотря на то, что были вынуждены дважды перенести место встречи.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к Путину с просьбой разобраться в случившемся. Рабаданов был арестован на два месяца.

7 ноября глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

Сегодня была предпринята попытка задержания общественного деятеля Деньги Халидова, когда он направлялся на круглый стол, где планировалось принять обращение в защиту арестованного блогера и активиста Рамазана Рабаданова, сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. По его данным, попытка задержания была совершена около 12.30 мск, но Халидов отказался проследовать с силовиками, так как в бумаге были неточности.

Сам Халидов на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале "Черновик", рассказал, что круглый стол в защиту Рабаданова, координатором которого он выступал, был намечен на 13.00 мск. По его словам, дважды переносилось его место, а затем Халидова попытались задержать "прямо на тротуаре" "для дачи каких-то показаний".

По его словам, обращение в защиту Рабаданова все же было принято. Под ним подписалось более 20 организаций. В обращении, которое адресовано прокурору Дагестана, начальнику управления ФСБ Дагестана, министру внутренних дел и руководителю управления Следкома по Дагестану, подписанты потребовали обеспечить объективное и всестороннее расследование обстоятельств задержания Рабаданова, освободить его и привлечь к ответственности силовиков, которые причастны к задержанию и аресту активиста. "Такое решение восстановит доверие к федеральной власти (в лице территориальных управлений по РД) в дагестанском обществе, серьезно подорванное за последние годы из-за вопиющих нарушений прав и свобод граждан России", - указано в обращении.

В последнее время Рабаданов был известен своими правозащитными инициативами. В частности, он занимался организацией юридической и информационной помощи фигурантам так называемого "аэропортовского дела". Рабаданов помогал организовать сборы на адвокатов, а также намеревался сам посещать и освещать судебные процессы, сообщил сегодня "Черновик".

Напомним, в суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. 23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых по делу о беспорядках к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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