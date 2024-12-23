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21:20, 23 декабря 2024

Суд на Кубани вынес приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. Одно из дел поступило в Усть-Лабинский районный суд. Один из подсудимых, водитель Магомед Ирбейнов частично признал вину, подчеркнув, что был в аэропорту Махачкалы, но не принимал участия в беспорядках. Слова Ирбейнова подтверждаются видеозаписями, заявил его адвокат. 

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В Краснодарском крае оглашен третий приговор в отношении участников массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкалы
 
Усть-Лабинский районный суд огласил приговор в отношении Адиля Абдуллаева, Будуна Будунова, Гамзата Гамзатова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Ирбейнова, Гасан -Гусейна Магомедова, Магомеда Омолаева и Мухаммадрасула Шахбаева. Все они признаны виновными в участии в массовых беспорядков и нарушении требований транспортной безопасности. Суд приговорил Курбана Ибрагимова к восьми годам колонии, остальных осужденных - к семи годам колонии общего режима, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте суда, всего состоялись шесть заседаний,  приговор был вынесен и оглашен сегодня.

Напомним, родные обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы намеревались просить помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, но не смогли попасть к нему на прием. На встрече с дагестанским омбудсменом они написали письмо Сергею Меликову и пригрозили протестами в случае отсутствия реакции.

Власти Дагестана не реагировали на просьбы родных осужденных и обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале, поэтому пришлось просить помощи у главы Чечни. Аналитики полагают, что Кадыров отказался от встречи в связи с нежеланием конфликтовать с Меликовым и прослыть защитником участников погрома.

Отметим также, 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

Напомним, 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Новокубанский суд приговорил шестерых подсудимых к срокам от семи до восьми лет.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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