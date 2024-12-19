Родные осужденных за беспорядки в аэропорту Махачкалы понадеялись на помощь Кадырова

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Родные обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы намеревались просить помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, но не смогли попасть к нему на прием. На встрече с дагестанским омбудсменом они написали письмо Сергею Меликову и пригрозили протестами в случае отсутствия реакции.

Как писал "Кавказский узел", суды Кубани и Ставрополья рассматривают уголовные дела о беспорядках в Махачкале. 16 декабря Новокубанский суд приговорил шестерых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет колонии.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В Доме Дружбы 18 декабря состоялась встреча Уполномоченного по правам человека Дагестана Запира Алхасова с родственниками арестованных и осужденных по аэропортовскому делу. Встреча состоялась при содействии Уполномоченного по правам человека Чеченской Республики Мансура Солтаева, который 17 декабря принял делегацию из нескольких десятков дагестанцев, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его данным, Солтаев выслушал дагестанцев и связался с Запиром Алхасовым, который и пригласил родных фигурантов дела к себе на прием. "Встреча <с Алхасовым> длилась два часа. Очень было много эмоций, возмущений и высказываний", - сообщил Хадулаев.

"Присутствующие заявляли, что не раз обращались с письмами во все инстанции к главе Дагестана, но ответа не было, и говорили что сейчас же пойдут на площадь всей делегацией", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что представитель управления по внутренней политике Махачкалы М.Абдурашидов "призвал присутствующих действовать строго в рамках законов РФ и не поддаваться эмоциям".

Родственники написали письмо на имя главы Дагестана Сергей Меликова, под ним подписались 84 человека. Чиновники пообещали "сопроводить письмо и помочь в его регистрации", сообщил Хадулаев.

Родные осужденных и обвиняемых по аэропортовскому делу хотели встретиться с Рамзаном Кадыровым, но когда они приехали в Чечню в администрации главы республики им сказали, что встреча с Кадыровым невозможна. Дагестанцев приняли помощник секретаря Совбеза республики Хамзата Кадырова и уполномоченный по правам человека Мансур Солтаев, сообщил сегодня со ссылкой на участников встречи "Черновик".

Одна из участниц встречи 18 декабря с Запиром Алхасовым рассказала, что он обещал обратиться в связи с их требованиями в Москву«чтобы там обратили внимание на это дело, что дают по шаблону такие большие сроки". "Вводят в заблуждение ребят, обещая за признание вины дать более мягкий приговор, но, уже при вынесении приговора, не учитывают ничего", – приводятся ее слова на сайте издания.

Родственники заявили, что если и в этот раз никто из властей не обратит внимание на их проблему, а обвиняемых продолжат приговаривать к необоснованно высоким срокам, то они будут готовы выйти на площадь.

В Telegram-каналах Запира Алхасова и Мансура Солтаева не содержится отчетов о встречах с родными обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ.

Напомним, 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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