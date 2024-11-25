Оставлен в силе приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобы на приговор пятерым осужденным по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа Армавирский горсуд приговорил Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств участия подсудимых в беспорядках в аэропорту Махачкалы, заявили адвокаты и родные осужденных. Все пятеро обжаловали приговор.

Коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Армавирского горсуда Анварбеку Атаеву, Исламу Ибрагимову, Магомеду Омарасхабову, Салику Рамазанову и Рабадану Раджабову, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора, признав его законным и справедливым. Приговор вступил в законную силу", - говорится в публикации.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

В суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 25 октября прокуратура отчиталась, что семь дел рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела - суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

6 ноября Советский суд Ставропольского края начал рассмотрение дела пяти жителей Дагестана, обвиненных в массовых беспорядках. 19 ноября стало известно, что в тот же суд поступило дело еще пятерых обвиняемых.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.