Второе дело о беспорядках в Махачкале слушается в Советском суде на Ставрополье

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Советский суд на Ставрополье начал рассматривать второе дело о беспорядках в Махачкале, пять подсудимых обвиняются в участии в массовых беспорядках и нарушении требований транспортной безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября Советский суд Ставропольского края начал рассмотрение дела против пяти жителей Дагестана по обвинению в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ.

Ранее дела о беспорядках в аэропорту Уйташ начали рассматривать Александровский суд Ставропольского края против четверых жителей Дагестана, Георгиевский городской суд - дело четырех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту, 18 октября в этом суде началось рассмотрение дела против еще пяти обвиняемых. В Ставропольском крае дела восьми обвиняемых рассматривает Грачевский суд, пятерых – Андроповский районный суд, пятерых – Кировский районный суд. 18 октября глава Следкома России Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы следователи изъяли более трех тысяч видеофайлов с камер наблюдения, по записям удалось установить личности более 400 человек.

Первое судебное заседание в отношении пяти жителей Республики Дагестан, которым предъявлено обвинение по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, прошло в Советском суде Ставропольского края. На скамье подсудимых - Зайналабид Чериев, Ислам Умаров, Абдуламид Магомедов, Ибрагим Шахманов и Юсуп Рабаданов, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края в своем Telegram-канале.

Им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ), указано в сообщении.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский и Новокубанский суды Краснодарского края. В судах Кубани и Старополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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