Суд назначил сроки трем участникам беспорядков в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шпаковский районный суд Ставропольского края приговорил троих жителей Дагестана к длительным срокам по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", Александровский суд Ставропольского края приговорил к лишению свободы на срок от восьми до девяти лет участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Шпаковский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Республики Дагестан. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ)

По версии следствия и суда, 29 октября 2023 года Темирлан Алюков, Абдула Абдулаев, Иса Иразиев в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 8 лет до 8 лет и 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, указано в сообщении.

Дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы рассматриваются на Кубани и в Ставропольском крае. Ранее Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Решение апелляционного суда показало, что и остальные приговоры будут жесткими, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на очередное обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся в октябре 2023 года. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.