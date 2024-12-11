Семеро участников погрома в аэропорту Махачкалы приговорены к длительным срокам в колонии

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Александровский суд Ставропольского края приговорил к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября Александровский суд Ставропольского края начал рассмотрение дела против семерых жителей Дагестана, которые обвинены в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в зависимости от степени участия обвинены в участии в массовых беспорядках, неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст 263 и 212 УК РФ) а также в применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ).

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Сегодня Александровский районный суд Ставропольского края вынес решение по делу, признав подсудимых виновными.

Суд установил, что Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля», отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества, сообщила Генпрокуратура РФ в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Ущерб от беспорядков превысил 24 млн рублей, телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 человека, напомнила Генеральная прокуратура.

Дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы рассматриваются на Кубани и в Ставропольском крае. Ранее Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на очередное обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся в октябре 2023 года. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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