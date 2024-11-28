Итоги суда по делу о беспорядках в Махачкале разочаровали защиту

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Суровый приговор пятерым дагестанцам по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы будет обжалован в кассационной инстанции, защита указала на отсутствие доказательств их вины.

Как писал "Кавказский узел", Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе.

Решение апелляционной инстанции по делу о беспорядках в аэропорту "Кавказскому узлу" прокомментировали адвокат осужденных Лайла Убайдулаева, председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев и родители осужденных Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова.

Возможности для обжалования не исчерпаны после решения коллегии Краснодарского краевого суда оставить в силе приговор Армавирского горсуда пятерым осужденным по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сказала Лайла Убайдулаева.

"Впереди еще есть возможность кассационной жалобы. Мы надеемся, что будет положительный результат. Если все же снова оставят в силе приговор, то мы обратимся в Верховный суд Российской Федерации. Мы просто так не оставим это дело, дойдём до конца. Ребята должны быть оправданы, поскольку нет никаких доказательств их вины", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сроки, действительно, очень большие. За убийство люди порой меньше года сидят, а за участие в протестных акциях дают такие сроки

Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобы на приговор пятерым осужденным по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, и это является признаком того, что система заточена на жесткие приговоры по этому делу, считает Шамиль Хадулаев.

"Судя по решению оставить приговор в силе, можно сказать, что будут только самые суровые сроки. Могли смягчить, но не пошли на это. Все это очень озлобляет общество. Очень много критики, эти приговоры фактически ломают жизни молодым парням. Сроки, действительно, очень большие. За убийство люди порой меньше года сидят, а за участие в протестных акциях дают такие сроки", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, ожидается, что в отношении других фигурантов по аналогичным делам будут приняты подобные решения. "Вынесут примерно такие же приговоры. Люди уже все поняли и надежд очень мало, что будет справедливость. Система не пойдет на меньшие сроки. Будут точно такие же приговоры в отношении всех фигурантов, к большому сожалению", - отметил он.

Мать Салика Рамазанова виделась с сыном в августе 2024 года. "Сына я видела, когда был приговор. Пока они ждали перевода в Саратов, я смогла с ним увидеться, поговорить 10 минут. После этого мы не виделись, хотя я у него как общественный адвокат и могу увидеться, когда захочу. Но проблема в том, что нет возможности ехать в Саратов, поэтому виделась с ним только на судебных процессах по делу",- рассказала Гуля корреспонденту "Кавказского узла".

При этом мать с сыном постоянно обмениваются письмами. "Мы часто пишем письма друг другу. Так держим постоянную связь. Он рассказывает о своей жизни, переживаниях. У него там все нормально, жалоб ни на что нет. Все переживают из-за большого срока, который им дали. Это самый сложный момент, никто не ожидал такого сурового срока", - отметила она.

Патимат, мать Рабадана Раджабова видела сына год назад. "День его задержания оказался последним, когда я его видела. После этого я его не видела, уже больше года. Из-за болезни я не могу посещать судебные заседания.. На суды ходит мой муж, он его видел, внешне выглядит неплохо. Но что творится у него на душе, никто не знает. Хотя можно представить, как ему тяжело. Жалоб у него нет. Жалуется только на качество пищи, ему еда не нравится", - рассказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, Рабадан очень сильно переживает из-за того, что стал жертвой ложных показаний.

"Он получил самый большой срок. И все из-за того, что против него дали ложные показания, якобы он ударил полицейского. Но такого не было, он никого не бил, даже на видео нет никаких доказательств того, что он бьет. Говорят, что есть справедливость. А где она, объясните мне. Человек просто находился там, но из-за вранья ему дали самый большой срок. Это большая несправедливость по отношению к нему", - подчеркнула она.

Им без конца предлагают подписать контракт и отправиться на СВО

Родитель одного из осужденных, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что им предлагают подписать контракт с Минобороны.

"Ребятам дали сроки, осудили и посадили в тюрьму. Но им без конца предлагают подписать контракт и отправиться на СВО. Где логика у государства? В деле написано, что они вышли против этого государства, а сейчас государство им предлагает контракт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, родители всех осужденных против этого предложения. "Все родители против. Мы же все знаем, куда именно отправят наших детей, понимаем, какие там риски. Что касается самих парней, то до приговора если было бы такое предложение, возможно бы и стали думать. Но после таких приговоров весь патриотизм ушел в закат", - отметил он.

В судах Кубани и Старополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура. 26 ноября дело против трех жителей Дагестана начал рассматривать Октябрьский суд Ставрополя.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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