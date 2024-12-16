RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:23, 16 декабря 2024

Шесть жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в аэропорту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Кубани приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет шестерых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 26 сентября Новокубанский суд начал рассмотрение дела шести жителей Дагестана. Обвиняемые - Магомед Гаджиев, Шамил Гаджиев, Башир Магомедалиев, Алибег Рамазанов, Рузвельт Тагиров, Магомеднаби Шайхсламов.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Новокубанский райсуд признал участниками массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы шестерых подсудимых - Рузвельта Тагирова, Башира Магомедалиева, Магомеднаби Шайхсламова, Алибега Рамазанова, Шамила Гаджиева и Магомеда Гаджиева, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Все шестеро признаны виновными по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) и части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах).

Суд пришел к выводу, что подсудимые участвовали в беспорядках, "руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды" из-за прибытия в аэропорт самолета с гражданами Израиля.

"Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки: Тагирову – 8 лет; Магамедалиеву – 7 лет; Шайхсламову – 7 лет; Рамазанову – 7 лет; Гаджиеву Ш. – 7; Гаджиеву М. – 7 лет. Отбывать назначенные наказания осужденным надлежит в колониях общего режима", - говорится в публикации.

Напомним, 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:08, 16 декабря 2024
Боец из Северной Осетии убит на Украине
11:21, 16 декабря 2024
Власти отчитались об эвакуации экипажа с танкера "Волгонефть 239"
07:23, 16 декабря 2024
Боец со Ставрополья убит в военной операции
02:50, 16 декабря 2024
Свыше 75 тысяч жителей Еревана высказались против повышения цен на проезд в транспорте
00:55, 16 декабря 2024
Двое рабочих погибли при строительных работах на электростанции в Кабардино-Балкарии
23:59, 15 декабря 2024
В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось свыше 2000 машин
Все события дня
Новости
Граница Азербайджана и Дагестана. Фото: РИА Новости https://riadagestan.ru/
16 декабря 2024, 14:00
В Азербайджане предотвращен теракт на границе с Дагестаном
Наручники. Фото: РИА "Дагеста" https://riadagestan.ru/
16 декабря 2024, 09:12
Зайнулабидин Мирзабеков добился компенсации за незаконное уголовное преследование
Автосалон, фото: drive2.ru
16 декабря 2024, 04:41
Республики юга России оказались худшими в рейтинге доступности автомобилей
Адвокат Ильяс Саидов и отец убитого Магомед-Али Султанова Ильмиямин Султанов. Кадр видео телеграм-канала Mash Gor https://t.me/s/mash_gor/3164
16 декабря 2024, 03:44
Семья Султанова потребовала обнародовать все документы судебно-медицинской экспертизы
Исалмагомед Набиев. Фото: Евгений Костин / "Молодежь Дагестана" https://md-gazeta.ru/mnenie/77581
15 декабря 2024, 14:29
Дагестанский активист вызван в ФСБ после обращения в поддержку Рабаданова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
16 декабря 2024, 11:49
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Все блоги
Справочник
Участники похорон богослова Султана Белхороева, 11 октября 2017 года. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=kxmeX4HjhWg Батал-хаджи и его последователи

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
14:13, 16 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Преступники тоже тупеют
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Шествие в Тбилиси. 16 декабря 2024 г. Фото: Телеграм канал Tbilisi Life https://t.me/Tbilisi_life
16 декабря 2024, 11:02
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить арестованных активистов

Момент взрыва беспилотника в Грозном. 15 декабря 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Mash https://t.me/mash/60047
15 декабря 2024, 15:27
Кадыров признал атаку беспилотников на Грозный

Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Показать больше