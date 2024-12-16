Шесть жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в аэропорту

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Суд на Кубани приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет шестерых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 26 сентября Новокубанский суд начал рассмотрение дела шести жителей Дагестана. Обвиняемые - Магомед Гаджиев, Шамил Гаджиев, Башир Магомедалиев, Алибег Рамазанов, Рузвельт Тагиров, Магомеднаби Шайхсламов.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Новокубанский райсуд признал участниками массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы шестерых подсудимых - Рузвельта Тагирова, Башира Магомедалиева, Магомеднаби Шайхсламова, Алибега Рамазанова, Шамила Гаджиева и Магомеда Гаджиева, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Все шестеро признаны виновными по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) и части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах).

Суд пришел к выводу, что подсудимые участвовали в беспорядках, "руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды" из-за прибытия в аэропорт самолета с гражданами Израиля.

"Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки: Тагирову – 8 лет; Магамедалиеву – 7 лет; Шайхсламову – 7 лет; Рамазанову – 7 лет; Гаджиеву Ш. – 7; Гаджиеву М. – 7 лет. Отбывать назначенные наказания осужденным надлежит в колониях общего режима", - говорится в публикации.

Напомним, 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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