26 сентября 2024, 14:56

Новокубанский суд начал рассмотрение дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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Заседание по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту состоялось сегодня в Новокубанском районном суде Краснодарского края, в списке подсудимых шесть жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях начнут рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский суд Краснодарского края и  Андроповский суд Ставропольского края. Все пять обвиняемых, дело которых рассматривается в Андроповском районном суде, отказались признать вину.

Новокубанский районный суд начал рассмотрение дела шести обвиняемых в беспорядках в махачкалинском аэропорту, сообщил сегодня "Черновик".

Как следует из карточки дела на сайте суда, обвиняемые - Магомед Гаджиев, Шамил Гаджиев, Башир Магомедалиев, Алибег Рамазанов, Рузвельт Тагиров, Магомеднаби Шайхсламов. Перечень статей, по которым рассматривается дело, на сайте суда не указан.

Дело было передано в суд еще 2 июля, но уже 11 июля производство по делу было приостановлено в связи с тем, что "отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном заседании". "Местонахождение обвиняемого известно", - указано в карточке дела.

Производство было возобновлено 26 августа, первое заседание было намечено на 5 сентября но было перенесено в связи  с "другими обстоятельствами", очередной раз суд назначил рассмотрение на 26 сентября, указано в карточке дела на сайте Новокубанского районного суда.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Махачкалы, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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Примечание:

"Участники СВО вступились за обвиняемого по делу о погроме в аэропорту Махачкалы", "Защита сочла неправомерным арест четверых обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале", "Обвиняемые в погроме назвали мотивы приезда в аэропорт Уйташ".

Автор: "Кавказский узел"

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