Пятеро подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ отказались признать вину

25 сентября 2024, 20:28

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Пять жителей Дагестана, дело которых о беспорядках в аэропорту Махачкалы рассматривает суд на Ставрополье, отказались признать вину, на последнем заседании были допрошены 13 потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", Дело пятерых жителей Дагестана, Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова, Магомедгаджи Чиргилаева, о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать Андроповский суд Ставропольского края.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, 140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Более десятка потерпевших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года допрошены на Ставрополье в рамках судебного разбирательства, сообщил сегодня "Интерфакс".

"В ходе судебного заседания 24 сентября 2024 года допрошены 13 потерпевших (из 38 потерпевших), их допрос продолжается, судебное заседание отложено на 26 сентября", - процитировало агентство сообщение Андроповского районного суда.

В ходе судебного следствия подсудимые вину в инкриминируемых им преступлениях не признали, говорится в сообщении на сайте суда.

Подсудимые обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса России) и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (часть 3 статьи 263.1), указано в сообщении.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с нападения боевиков на воинские базы, полицейские участки и мирных жителей в ряде населенных пунктов, а также с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Около 1200 человек было убито (включая сотни участников музыкального фестиваля), более 240 были взяты в заложники.

Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на странице "Кавказ за Палестину".

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