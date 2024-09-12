Суд на Ставрополье начал рассматривать дело о беспорядках в Махачкале

12 сентября 2024, 19:38

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Дело пятерых жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать Андроповский суд Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел",19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях начнут рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы, в частности, одно из дел поступило в Усть-Лабинский районный суд. Водитель Магомед Ирбейнов, чье дело рассматривается в Усть-Лабинске частично признал вину, подчеркнув, что был в аэропорту Махачкалы, но не принимал участия в беспорядках. Слова Ирбейнова подтверждаются видеозаписями, заявил его адвокат. По этому делу также проходят Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омалаев, Мухаммадрасул Шахбанов.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, 140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Первое судебное заседание по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы состоялось в Андроповском районном суде Ставропольского края, сообщил сегодня "Интерфакс".

По версии следствия, Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев 29 октября 2023 года "в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Ставропольского края.

Ведомство указало, что" уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты". Также в отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Подсудимые обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса России) и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (часть 3 статьи 263.1), указано в сообщении.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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