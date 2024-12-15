Дагестанский активист вызван в ФСБ после обращения в поддержку Рабаданова

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Исалмагомед Набиев, подписавший обращение в защиту задержанного Рамазана Рабаданова, получил вызов в дагестанское управление ФСБ. Активист усмотрел в этом возможность убедить силовиков объективно расследовать дело Рабаданова.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 23 общественных деятеля, в том числе Исалмагомед Набиев, подписали обращение к руководителям силовых структур Дагестана с просьбой обеспечить объективное расследование и освободить из-под стражи Рамазана Рабаданова.

6 ноября на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который выступал в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту и собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский края для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату. Рабаданов был арестован на два месяца.

О вызове в ФСБ Исалмагомед Набиев сообщил вечером 14 декабря на своей странице в Facebook*. Он пояснил, что был одним из подписантов обращения в связи с арестом Рамазана Рабаданова.

"По этому поводу приглашен в управление ФСБ России по РД. Прежде чем посетить эту структуру, хотел бы узнать ваше мнение о его [Рабаданова] возможной виновности. Я бы огласил моему собеседнику мнение читателей", - написал он, подчеркнув, что речь идет "только об одном эпизоде - подбросили ему гранату и пистолет или же он действительно носил их с собой".

К 14.25 мск 15 декабря публикация набрала пять "лайков" и 34 комментария при том, что у Набиева в соцсети 1,3 тысячи "друзей" и 396 подписчиков. Авторы комментариев, откликнувшиеся на предложение высказаться, выразили уверенность в том, что боеприпас Рабаданову подбросили.

"Вряд ли кто сомневается. Он [подброс гранаты] однозначно был. Это моё субъективное мнение", - написал, в частности, Абдурашид Саидов. "Гулять по городу с гранатой в кармане? Нет. Он точно не батька Махно", - заметил Далгат Мирзаев.

"В том, что Рамазан Рабаданов не прогуливался по городу с гранатой и пистолетом, никаких сомнений у меня нет. Если это было бы так, весь процесс был бы снят на камеру и показан общественности", - высказал мнение Наби Ахадов.

"То, что инкриминируют Рамазану Рабаданову, можно обозначить двумя словами: чушь собачья", - написал Magomed Magomedoovich.

Напомним, 14 ноября силовики пытались задержать активиста Деньгу Халидова, который организовал круглый стол в защиту Рабаданова. Другие активисты сочли попытку задержания Халидова элементом запугивания.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

В суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 25 октября прокуратура отчиталась, что семь дел рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела - суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. 11 декабря суды на Ставрополье приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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