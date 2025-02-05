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03:08, 5 февраля 2025

Продлен домашний арест Рамазану Рабаданову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале продлил до 1 марта срок домашнего ареста блогера Рамазана Рабаданова.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября 2024 года на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который выступал в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту и собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский края для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату. Рабаданов был арестован на два месяца. 20 ноября 2024 года Верховный суд Дагестана отказался смягчить меру пресечения Рамазану Рабаданову и оставил его под стражей. 3 января суд в Махачкале изменил меру пресечения Рабаданову на домашний арест.

Жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в случившемся. Активисты указали на политический характер преследования Рамазана Рабаданова. Суд оставил без внимания доводы защиты Рабаданова, в том числе сообщение о его избиении силовиками. Во время задержания полицейскими в Махачкале активист Рамазан Рабаданов получил повреждение шейных позвонков, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Кировский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Рамазану Рабаданову, сообщил 4 февраля в своем телеграм-канале председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Рабаданову до 1 марта", - написал он.

Напомним, 14 ноября 2024 года  силовики пытались задержать активиста Деньгу Халидова, который организовал круглый стол в защиту Рабаданова. Другие активисты сочли попытку задержания Халидова элементом запугивания. 23 общественных деятеля, в том числе Исалмагомед Набиев, подписали обращение к руководителям силовых структур Дагестана с просьбой обеспечить объективное расследование и освободить из-под стражи Рамазана Рабаданова. 15 декабря 2024 года Набиев получил вызов в дагестанское управление ФСБ.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

В суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале, по ряду из них уже вынесены приговоры.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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Автор: "Кавказский узел"

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