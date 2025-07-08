Суд в Махачкале приговорил Рамазана Рабаданова к условному сроку

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Активист и блогер Рамазан Рабаданов, которого суд признал виновным в незаконном обороте боеприпасов, приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", спортивный комментатор, активист и блогер Рамазан Рабаданов, который выступал в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту, был задержан 6 ноября 2024 года на улице в Махачкале. По словам Рабаданова, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату. Рабаданов был арестован на два месяца, 3 января суд в Махачкале изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Жители Дагестана выразили возмущение задержанием Рамазана Рабаданова, его сын из зоны военной операции записал обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться в случившемся. Активисты указали на политический характер преследования Рамазана Рабаданова. Суд оставил без внимания доводы защиты Рабаданова, в том числе сообщение о его избиении силовиками. Во время задержания полицейскими в Махачкале Рабаданов получил повреждение шейных позвонков, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Ленинский районный суд Махачкалы сегодня вынес приговор Рамазану Рабаданову, назначив ему три года и два месяца лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей, сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Суд признал Рабаданова виновным по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов (статья 222 УК России), сообщил со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

На одном из заседаний по избранию меры пресечения защита Рамаданова заявила, что силовики после задержания применили к нему силу и угрожали ему, в частности наставляли на него пистолет, чтобы он сказал пароль от телефона. “Силой приложили палец к телефону, чтобы разблокировать его. У него отбиты почки, под глазом синяк, шатаются зубы, на руке порезы”, - цитирует слова адвоката Telegram-канал издания “Черновик”.

Сам Рабаданов на том же заседании заявил, что “отказывается от своей медийности”, раз власти и силовики считают ее “признаком преступления”. После этого его популярный канал в YouTube прекратил работу.

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