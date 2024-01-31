Правозащитники сообщили о профучете противников мобилизации в Дагестане

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Участники протестов, которые были задержаны на акциях против мобилизации в Дагестане, поставлены на учет по категории "нарушители массовых мероприятий". Профучет по этой категории предусматривает отслеживание активности, проведение профилактических бесед и предупреждения о недопустимости участия в акциях протеста, объяснили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане существует многолетняя практика преследования верующих, которых силовики ставят на так называемый профучет. Так, в 2020 году силовики регулярно проводили пятничные рейды около махачкалинской мечети "Тангим", несколько тысяч посетителей этой мечети после доставлений в отдел полиции оказывались на профилактическом учете. В июле 2023 года Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил об изменении тактики профучета в Дагестане - теперь полицейские приходят к людям под предлогом переписи населения или требуют присылать фотографии с места жительства.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" " Профучет в МВД РФ ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

В Дагестане зафиксированы случаи постановки на профилактическую учет участников протестов против мобилизации, они проходят по категории "нарушитель ММ" (массовые мероприятия сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Так, житель Махачкалы, который был задержан на митинге 25 сентября 2022 года, узнал, что его поставили на профучёт, когда выезжал из Дагестана — на одном из стационарных постов между республиками Северного Кавказа. Сотрудник полиции, который проводил проверку по базе данных МВД, сказал ему, что в учёте он проходит как "нарушитель ММ". Некоторое время спустя домой к махачкалинцу пришел участковый уполномоченный полиции, который проводил опрос именно в связи с постановкой на профучёт. По словам полицейского, на закреплённом за ним участке было несколько таких подучётных. Также о постановке на учёт и о «профилактических» беседах волонтерам Центра «Мемориал» сообщили несколько молодых людей, задержанных 25-26 сентября 2022 года.

25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных правонарушениях. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch. Один из участников акции, Адам Гаджиев, был приговорен к полутора годам заключения.

Несмотря на то, что профучет по категории "нарушитель ММ" не несёт таких серьезных ограничений, как практиковалось по «экстремистскому» учёту (регулярное доставление в отделы полиции, фотографирование, снятие отпечатков пальцев и образцов ДНК, контроль передвижения внутри и за пределами Дагестана), он также является способом контроля людей — отслеживание их активности, сбора информации, в том числе и в ведомственных базах данных, опросы, «профилактические беседы» и предостережения от участия в протестных акциях. Отдельно идёт сбор информации о тех, кто был привлечен к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов (статья 20.2 Кодекса России об административных правонарушениях), объяснили правозащитиники.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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