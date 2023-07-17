Правозащитники заявили о новой практике профучета в Дагестане

17 июля 2023, 17:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полицейские в Дагестане изменили тактику профучета и теперь навещают поставленных на учет под предлогом переписи населения или требуют присылать фотографии с места жительства, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист". Однако правозащитники заявляли, что практика профучета верующих в республикесохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, применяя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

В 2020 году силовики регулярно проводили пятничные рейды около махачкалинской мечети "Тангим". За несколько лет сотрудники полиции доставили в отделы и проверили несколько тысяч посетителей мечети, руководство "Тангим" считало это формой давления на верующих. После ряда жалоб и судебных исков силовики перестали задерживать посетителей мечети, ограничиваясь записью их данных. Такие верующие в итоге оказывались на профилактическом учете. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

Полиция Дагестана продолжает вести профучет, но в официальных ответах на жалобы и заявления отрицает его наличие, при этом профилактическая работа принимает "все более изощренные формы", заявил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Например, полицейские приходят домой к поставленным на учет под видом переписи населения или требуют от людей отправлять им фотографии мест проживания", - говорится в публикации в телеграм-канале "Мемориала".

Жители Дагестана сообщают волонтерам «Мемориала» о вызовах в полицию из-за возможной постановки на профучет, сообщили правозащитники. "Чаще всего это связано с посещением мечетей, не относящихся к официальному духовенству, общением со студентами исламских учебных заведений за рубежом, внешним видом — длинная борода, хиджаб/никаб. У людей берут объяснения, записывают их анкетные данные, проверяют содержимое телефонов", - сказано в публикации. Ранее в рамках профучета людей регулярно останавливали на постах ДПС, вызывали и доставляли в органы внутренних дел, поясняется в сообщении.

ЦЗПЧ располагает данными о том, что в 2023 году на учет ставили тех, кто посещал махачкалинскую мечеть «Тангим», сообщил "Мемориал". "Примерно 20 мужчин в селении в Бабаюртовском районе поставили на профучет из-за их приверженности к салафитскому течению в исламе и общения с односельчанином, который изучает ислам в Египте. Жительниц Махачкалы и Каспийска поставили на контроль из-за того, что они носят никаб", - заявили правозащитники.

На повышенное внимание силовиков пожаловались также Вазир Базанаев и Рамазан Наждуев, которые, по утверждениям МВД, не состоят на профучете, подчеркнул "Мемориал".

Житель села Чинар Вазир Базанаев был поставлен на профучет в 2013 году в связи с тем, что посещал мечеть в Дербенте. Постоянный интерес силовиков создал мужчине проблемы, в частности, с трудоустройством. В апреле 2022 года Генпрокуратура не нашла нарушений при рассмотрении жалобы на недостоверные ответы прокуратуры Дагестана, в частности, о постановке на профучет Вазира Базанаева. Доказательства незаконного ведения профучета, перечисленные в жалобе, были проигнорированы, сообщили правозащитники. Позднее, 23 мая 2022 года, суд в Махачкале отказал бывшему сотруднику ФСБ Рамазану Наждуеву в иске к МВД по вопросу о профилактическом учете. Власти Дагестана хотят сохранить профучет, но не имеют права применять его официально в отсутствие соответствующего федерального закона, указала юрист Марина Агальцова.

"В начале июня Вазир Базанаев рассказал волонтеру, что во время его поездки на лечение в Москву в конце мая ему начали звонить оперативные сотрудники Главного управления МВД по Москве. Они спрашивали о местонахождении Базанаева, чтобы провести с ним «профилактическую беседу». Также полицейские выясняли, исповедует ли Базанаев «традиционный» ислам, почему его поставили на профучет, какие меры в отношении него применяли сотрудники правоохранительных органов", - сообщил "Мемориал".

Рамазан Наждуев также сообщил волонтерам ЦЗПЧ, что 24 апреля 2023 года в Дагестане его автомобиль остановили сотрудники ППС. "Полицейский проверил документы и сказал, что Наждуев стоит на профучете как экстремист. Это свидетельствует о том, что база существует и что людей ставят на профучет — хотя МВД отрицает этот факт", - говорится в публикации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.