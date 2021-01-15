Силовики возобновили рейды у махачкалинской мечети "Тангим"

15 января 2021, 23:31

Сотрудники правоохранительных органов провели первый за несколько недель рейд у мечети "Тангим" в Махачкале, переписав данные некоторых ее посетителей. В рейде участвовали минимум 40 силовиков, рассказал журналист Идрис Юсупов.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2020 году силовики регулярно проводили пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". За несколько лет проведения рейдов у мечети "Тангим" сотрудники полиции доставили в отделы и проверили несколько тысяч ее посетителей, при этом МВД не сообщало о выявленных преступниках или правонарушителях. Официальные причины рейдов - "обеспечение безопасности" в местах массового скопления людей или рядовые полицейские проверки, но руководство мечети считает это формой давления на верующих. Перед Новым годом рейды у мечети прекратились, в период праздников их не было.

После ряда жалоб и судебных исков силовики перестали задерживать посетителей мечети, ограничиваясь переписыванием их данных. Такие верующие в итоге оказываются на профилактическом учете. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист". Регулярные рейды создают мечети имидж нелегальной и пугают мусульман, что, вопреки ожиданиям борцов с экстремизмом, грозит уходом верующих в подполье и радикализацией, указали представители мечети правозащитному центру "Мемориал".

Силовики сегодня вновь провели рейд у махачкалинской мечети "Тангим". В мероприятии участвовали не менее 40 полицейских, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, ставший свидетелем проверок.

По словам Юсупова, полицейские дежурили по обе стороны улицы Омарова и при выезде на улицу Гагарина. В этих трех точках были выставлены мобильные посты. В общей сложности в мероприятиях участвовало от 40 до 45 полицейских: они останавливали автомобили людей, выезжавших из мечети, и переписывали личные данные водителей.

Верующий по имени Магомед приехал в мечеть для совершения пятничной молитвы в первом часу дня. Заехав со стороны улицы Гагарина, он не увидел мобильного поста силовиков. Выезжая из мечети около 13.30, он также не увидел полицейских, но с места, где обычно располагается мобильный пост силовиков, отъезжала одна полицейская машина, рассказал мужчина "Кавказскому узлу".

В республиканском МВД в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" заявили , что полицейские обеспечивали безопасность в местах массового скопления людей.