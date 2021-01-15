15 января 2021, 23:31
Силовики возобновили рейды у махачкалинской мечети "Тангим"
Сотрудники правоохранительных органов провели первый за несколько недель рейд у мечети "Тангим" в Махачкале, переписав данные некоторых ее посетителей. В рейде участвовали минимум 40 силовиков, рассказал журналист Идрис Юсупов.
Как сообщал "Кавказский узел", в 2020 году силовики регулярно проводили пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". За несколько лет проведения рейдов у мечети "Тангим" сотрудники полиции доставили в отделы и проверили несколько тысяч ее посетителей, при этом МВД не сообщало о выявленных преступниках или правонарушителях. Официальные причины рейдов - "обеспечение безопасности" в местах массового скопления людей или рядовые полицейские проверки, но руководство мечети считает это формой давления на верующих. Перед Новым годом рейды у мечети прекратились, в период праздников их не было.
После ряда жалоб и судебных исков силовики перестали задерживать посетителей мечети, ограничиваясь переписыванием их данных. Такие верующие в итоге оказываются на профилактическом учете. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист". Регулярные рейды создают мечети имидж нелегальной и пугают мусульман, что, вопреки ожиданиям борцов с экстремизмом, грозит уходом верующих в подполье и радикализацией, указали представители мечети правозащитному центру "Мемориал".
Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"