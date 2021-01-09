Проповедь в мечети "Тангим". Январь 2021 года. Стоп-кадр видео https://youtu.be/17kBkasrXQM

09 января 2021, 15:49

Рейды у мечети "Тангим" прекратились на фоне новогодних праздников

Силовики уже три недели не проводят рейды в районе мечети на улице Омарова в Махачкале, сообщили верующие. Представитель мечети рассказал о строгом соблюдении мер профилактики коронавируса во время намазов.

Как сообщал "Кавказский узел", в минувшем 2020 году силовики регулярно проводили пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим", за исключением периода, когда она закрывалась из-за пандемии коронавируса. Так, в рейде 23 октября принимали участие порядка 40 силовиков. За несколько лет проведения рейдов у мечети "Тангим" сотрудники полиции доставили в отделы и проверили несколько тысяч посетителей "Тангим", при этом МВД не сообщало о выявленных преступниках или правонарушителях. Официальные причины рейдов - "обеспечение безопасности" в местах массового скопления людей или рядовые полицейские проверки, но руководство мечети считает это формой давления на верующих. Регулярные рейды создают мечети имидж нелегальной и пугают мусульман, что, вопреки ожиданиям силовиков, которые полагают, что ведут борьбу с экстремизмом, грозит уходом верующих в подполье и радикализацией, указали представители мечети правозащитному центру "Мемориал".

После ряда жалоб и судебных исков со стороны верующих силовики изменили тактику и перестали задерживать посетителей мечети, ограничиваясь переписыванием их данных. Как указали представители мечети, такие верующие в итоге оказываются на профилактическом учете. Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист".

Рейды у мечети на улице Омарова в Махачкале не проводятся уже три недели, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, регулярно посещающий "Тангим". Он предположил, что причина - новогодние праздники и плохая погода, которая им предшествовала. "Первую неделю был гололед и плохие погодные условия, а в последующие две — новогодние выходные", - пояснил Юсупов.

В самой мечети молитвы проводятся с соблюдением норм профилактики коронавируса: верующие обрабатывают руки антисептиками, носят маски, соблюдают дистанцию. Руководство мечети разрешает посещать ее только тем, кто готов соблюдать эти правила, подчеркнул Идрис Юсупов. Он отметил, что участников намазов в мечети стало меньше.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Факт прекращения еженедельных профилактических рейдов подтвердил и представитель мечети "Тангим" Магомед Магомедов. Он затруднился ответить на вопрос, с чем это может быть связано. Магомедов также заверил в соблюдении верующими в мечети противоэпидемиологических мер и указал, что имам неоднократно говорил верующим о необходимости соблюдать эти правила.

"Кавказский узел" не располагает комментарием МВД Дагестана по поводу прекращения рейдов.

Дагестан является лидером в СКФО по числу смертей от коронавируса - за все время пандемии там скончались 1150 заразившихся, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Астраханских мусульман возмутили рейды у мечетей", "Реакция ЕСПЧ обнадежила защиту осужденных за нападение на Нальчик", "Порядка 40 силовиков провели рейд у мечети "Тангим"".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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