Сколько стоит побег из карантина

23 марта 2020, 19:08

Несоблюдение правил изоляции в связи с пандемией коронавируса может привести к значительной потере денег или даже к тюрьме. О том, сколько может стоить побег из-под карантина в разных странах - в справке "Кавказского узла".

В разных странах карантинные меры могут быть похожи, мягче или жестче 1 . Одной из карантинных мер является требование не выходить из дома весь период, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор 2 . Именно за нарушение данного правила государствами введены или вводятся основные наказания: от штрафов до уголовных дел.

Запредельные штрафы

Есть страны, где штрафы запредельные даже с учетом более высокого уровня жизни, чем в России и странах Южного Кавказа. В Чехии нарушителям карантина грозит штраф в 130 тысяч долларов, а в Канаде – до 140 тысяч 3 . В ряде австралийских штатов несоблюдение условий карантина может повлечь штраф в 50 000 долларов . Серьезные штрафы ожидают нарушителей на Тайване – 33 000 и в Объединенных Арабских Эмиратах - от 13 600 до 27 200 .

Высокие штрафы

Южная Корея установила для нарушителей карантина наказание в размере 8 200 долларов, Сингапур – 6 900, Гонконг – 3 200 , в Норвегии - до 2 000 . Израиль своих нарушителей штрафует суммой в 1 400 долларов, Польша – 1 180, а Мальта - 1 100 долларов (но за каждый день!).

Штрафы до 1000 долларов

950 долларов составляет штраф для физических лиц в Грузии, в Армении - от 600 до 1000, в Испании нарушитель карантина отдаст 660, а в Италии он может быть оштрафован примерно на 230 долларов . Французские наказания менее суровые – до 150 долларов штрафа . В Азербайджане физические лица наказываются штрафом на сумму от 60 до 120 долларов.

Пока без штрафов

В России наказание за нарушение карантинного режима прямо не предусмотрено 4 . Однако одному из россиян, вышедшему из дома вынести мусор, нашли меру для штрафа около 500 рублей 5 . В Госдуме уже обсуждаются дополнительные поправки в законодательство, где в качестве наказания для нарушителей планируется ввести крупные штрафы, исправительные работы, а также запрет занятия руководящих должностей на определенный период .

В любом случае, если не отнестись к карантину серьезно, можно не только заразить других или заболеть самому, но и потерять деньги или попасть под суд. Подробнее о наказаниях в разных странах, с источниками этих данных - читайте в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примечания