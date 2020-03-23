23 марта 2020, 19:08
Сколько стоит побег из карантина
Несоблюдение правил изоляции в связи с пандемией коронавируса может привести к значительной потере денег или даже к тюрьме. О том, сколько может стоить побег из-под карантина в разных странах - в справке "Кавказского узла".
В разных странах карантинные меры могут быть похожи, мягче или жестче. Одной из карантинных мер является требование не выходить из дома весь период, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. Именно за нарушение данного правила государствами введены или вводятся основные наказания: от штрафов до уголовных дел.
Запредельные штрафы
Есть страны, где штрафы запредельные даже с учетом более высокого уровня жизни, чем в России и странах Южного Кавказа. В Чехии нарушителям карантина грозит штраф в 130 тысяч долларов, а в Канаде – до 140 1 тысяч. В ряде австралийских штатов несоблюдение условий карантина может повлечь штраф в 50 000 долларов 2. Серьезные штрафы ожидают нарушителей на Тайване – 33 000 3 и в Объединенных Арабских Эмиратах - от 13 600 до 27 200 4.
Высокие штрафы
Южная Корея установила для нарушителей карантина наказание в размере 8 200 долларов, Сингапур – 6 900, Гонконг – 3 200 5, в Норвегии - до 2 000 6. Израиль своих нарушителей штрафует суммой в 1 400 долларов, Польша – 1 180, а Мальта - 1 100 долларов (но за каждый день!).
Штрафы до 1000 долларов
950 долларов составляет штраф для физических лиц в Грузии, в Армении - от 600 до 1000, в Испании нарушитель карантина отдаст 660, а в Италии он может быть оштрафован примерно на 230 долларов 7. Французские наказания менее суровые – до 150 долларов штрафа 8. В Азербайджане физические лица наказываются штрафом на сумму от 60 до 120 долларов.
Пока без штрафов
В России наказание за нарушение карантинного режима прямо не предусмотрено. Однако одному из россиян, вышедшему из дома вынести мусор, нашли меру для штрафа около 500 рублей. В Госдуме уже обсуждаются дополнительные поправки в законодательство, где в качестве наказания для нарушителей планируется ввести крупные штрафы, исправительные работы, а также запрет занятия руководящих должностей на определенный период 9.
В любом случае, если не отнестись к карантину серьезно, можно не только заразить других или заболеть самому, но и потерять деньги или попасть под суд. Подробнее о наказаниях в разных странах, с источниками этих данных - читайте в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Примечания
- Quarantine Act // Сайт правительства Канады - https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/q-1.1/FullText.html
- How Australia will enforce coronavirus self-isolation rules for overseas arrivals // The Guardian, 19 марта 2020 года
- FAQ: Taiwan’s 14-day quarantine requirements // Taiwan Today, 18 марта 2020 года
- Coronavirus: Quarantine violators in UAE face up to five years in jail // Gulf News, 20 марта 2020 года
- Hong Kong is using tracker wristbands to geofence people under coronavirus quarantine // Quartz, 20 марта 2020 года
- Norwegians face fines of $2K for ignoring quarantine // The Hill, 18 марта 2020 года
- Fines, jail time and sacking: what happens when people break coronavirus quarantines around the world // Newsweek, 18 марта 2020 года
- Coronavirus: How are lockdowns and other measures being enforced? // BBC, 17 марта 2020 года
- В Думу внесут закон об уголовной ответственности за нарушение карантина // РБК, 19 марта 2020 года