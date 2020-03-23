Десять человек принудительно помещены в карантин в Грузии

23 марта 2020, 04:33

Общее число жителей Грузии, исцелившихся от коронавируса, достигло восьми. Десять человек, нарушивших правила самоизоляции, помещены принудительно в карантин.

Как писал "Кавказский узел", к 22 марта в стране зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом. В режиме карантина находятся 2956 человек, в стационар размещен 291 пациент, три человека выздоровели. Грузинские врачи применяют для лечения коронавируса противомалярийный препарат "Плаквенил". По их данным, ни одного из больных коронавирусом в стране не пришлось подключать к аппаратам искусственного дыхания после его применения.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Документ передан на утверждение в парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

22 марта в Грузии десять человек принудительно переведены в карантин, так как нарушили режим самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов, которые работают круглосуточно, выявили нарушителей в нескольких регионах страны - Имерети, Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети. С 13 марта за несоблюдение норм самоизоляции в карантин принудительно помещены уже 190 человек.

"Напоминаем, что все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны подчиняться требованием действующего законодательства в сфере здравоохранения и уважать решения службы здравоохранения", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

МВД призвало граждан, находящихся в самоизоляции, проявить "высокую гражданскую ответственность" и не подвергать опасности здоровье окружающих.

За нарушение режима самоизоляции в стране введены крупные штрафы. В случае первого нарушения они составляют для физлиц три тысячи лари (952 доллара), для юридических лиц – 15 тысяч лари (4 тысячи 761 доллар). При повторном нарушении вводится уголовная ответственность.

Власти Грузии 23 марта закрыли на жесткий карантин два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский.

Пять человек за сутки излечились от коронавируса

От коронавирусной инфекции в Грузии излечились полностью еще пять человек - 22 марта у них были зафиксированы отрицательные результаты тестирования. Таким образом, общее число излеченных достигло восьми, сообщила в эфире "Имеди" руководитель отделения боксов Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

По ее словам, один из выздоровевших пациентов находился в очень тяжелом состоянии, у него было сильное воспаление легких, в настоящее же время состояние его здоровья удовлетворительное.

Энделадзе предположила, что пятерых пациентов могут выписать уже сегодня, 23 марта.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, распространение коронавируса в Грузии происходит по сценарию, предсказанному специалистами. По словам руководителя центра, быстрых вспышек не зарегистрировано.

"Мы считаем, что чрезвычайное положение поможет предотвратить широкомасштабную эпидемию в стране", - сказал он в эфире "Рустави 2".

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. В тот же день парламент утвердил введение чрезвычайного положения , говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Оппозиция настаивает на оказании экономической помощи населению

Председатель партии "Европейская Грузия - Движение за свободу" Давид Бакрадзе подтвердил в эфире "Рустави 2", что партия поддержала введение чрезвычайного положения.

"Теперь правительство должно представить конкретные планы и меры как в плане здравоохранения, так и в плане защиты экономических интересов наших граждан", - сказал Бакрадзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

О необходимости принять мер по оказанию финансовой помощи населению заявил и председатель парламентской фракции "Единого национального движения" Роман Гоциридзе. По его словам, сотни тысяч людей из-за введения режима чрезвычайного положения остались без работы.

"В сложной ситуации в стране мы готовы служить людям всеми нашими ресурсами. Партия имеет тысячи добровольцев и сделает все возможное, чтобы помочь", - сказал Гоциридзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, жители Тбилиси 18 марта провели флешмоб в поддержку врачей, а грузинские врачи, в свою очередь, заявили о серьезной поддержке со стороны населения.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".