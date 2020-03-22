Борьба с коронавирусом сплотила жителей Тбилиси и врачей

22 марта 2020, 03:44

Флешмоб "Аплодисменты благодарности" в поддержку грузинских врачей провели жители Тбилиси. Они назвали самоотверженной работу персонала столичных клиник по борьбе с коронавирусом. Поддержка населения ощущается во всем, отметили опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

Как писал "Кавказский узел", общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии по данным на 21 марта составило 49. В режиме карантина находятся 1966 человек, в стационаре размещены 259 человек. Власти страны рекомендовали местным жителям не выходить без крайней необходимости на улицу. Кроме того, запрещено собираться в одном месте более десяти человек и обсуждается введение комендантского часа.

Жители Тбилиси провели флешмоб в благодарность местным врачам за вклад в борьбу с коронавирусом. Он был анонсирован в соцсети Facebook 18 марта и в тот же день вечером в 21.00 по местному времени (20.00 мск) жители грузинской столицы вышли на балконы и выглянули из окон, чтобы аплодисментами, свистом и выкриками "Браво!" поддержать врачей. Некоторые исполняли гимн Грузии. Автомобилисты присоединились к флешмобу, сигналя в поддержку.

«Этими аплодисментами мы благодарим не только грузинских врачей, но и врачей во всем мире. Объявляем солидарность с пациентами и желаем им скорейшего выздоровления», - сказал 21 марта корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов флешмоба Гога Чанадири.

На своей странице в соцсети Facebook Чанадири написал, что аплодисментами благодарность медперсоналу, который борется с коронавирусом выразили в Испании, Китае, Австрии, Греции и других странах.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси назвали самоотверженным труд врачей.

Грузинские врачи достойны благодарности, так как благодаря их труду в стране наименьшее количество заразившихся коронавирусом в регионе, отметила Екатерина. По ее словам, и врачи, и власти предпринимают все возможное для того, чтобы вирус не распространился.

«Наш район взорвался аплодисментами. Врачи заслуживают благодарности», - кратко описала она прошедший флешмоб и добавила, что гордится жителями Грузии.

По словам Георгия, подобные флешмобы уже прошли в нескольких странах, в которых отмечается большое количество инфицированных.

Жительница Тбилиси Лали призвала воздержаться от критики грузинских врачей, которые, по ее словам, вынуждены работать в непростых условиях, в том числе потому, что зачастую не хватает элементарного - медицинских масок и перчаток. «О недостатках нашей медицины можно поговорить в другое время. Сейчас наши врачи самоотверженно выполняют свою работу по спасению людей. За что я им очень благодарна», - сказала она.

Врачи назвали важной поддержку граждан

По словам врача инфекционной больницы Майи Залдастанишвили, она и ее коллеги постоянно ощущают поддержку населения.

"Люди не только звонят, но и приносят кофе, соки, обед для персонала, чтобы не приходилось выходить с работы. Очень много помогают. Я уже не знаю, сколько дней работаю, так что без поддержки было бы трудно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Врач больницы имени академика Вахтанга Бочоришвили Майя Качлишвили также отметила, что очень часто встречает поддержку со стороны как жителей, так и представителей государственных органов.

"Огромная поддержка со стороны общественности. Я такого никогда не видела, Это нам дает дополнительный стимул. Все, что от государства, от общественности может быть выражено, они нам выказывают. Я в первый раз в жизни счастлива от того, что я - врач, что я служу своему народу. Я даже не ожидала такой поддержки от людей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, врачам больницы, где она работает, приходиться выходить на работу и в выходные. "Не знаю, отразится это на зарплате или нет, но это не самое важное. Важнее то, что нам приходится сегодня всем вместе противостоять болезни и спасать своих близких", - сказала Качлишвили.

Заместитель директора Центра по контролю за заболеваниями Паата Иманадзе считает, что аплодировать врачам пока рано.

"Конечно, я очень польщен. Но наша работа еще не закончена. И самое главное – уже наступил момент, когда врачи и государство ничего не сможет добиться, если не будет поддержки всего населения. Каждый должен воспринять наш призыв «Оставайтесь дома». Это - лучшая поддержка", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".