49 случаев заражения коронавирусом выявлены в Грузии

21 марта 2020, 23:30

Еще один заболевший коронавирусом зарегистрирован в Грузии, и общее число случаев заражения составило 49.

Как сообщал "Кавказский узел", к вечеру 20 марта число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 44 человек. В карантин были помещены 1925 человек, в стационаре находился 271, один пациент выздоровел. К 21 марта число зараженных коронавирусом жителей Грузии достигло 47, а позднее 48. Власти Грузии объявили чрезвычайное положение.

Вечером 21 марта в Грузии выявлен еще один случай заболевания коронавирусом. Число случаев инфицирования составило 49. В режиме карантина находятся 1966 человек, в стационаре размещены 259. Один человек выздоровел, говорится в сообщении на сайте Национального центра по контролю над заболеваниями, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицы без крайней необходимости. Запрещено собрание в одном месте более 10 человек и обсуждается введение комендантского часа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе парламента Грузии.

Один из последних пациентов, анализы которого показали положительный результат, привез вирус из Испании, сообщила сегодня директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Заболевший молодой человек находился в самоизоляции, а теперь госпитализирован в инфекционную больницу, все его контакты установлены, сказала Эзугбая, слова которой перевела корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".