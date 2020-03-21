21 марта 2020, 16:26

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло до 48

Еще один заболевший коронавирусом зарегистрирован в Грузии, и общее число случаев заражения составило 48.

Как сообщал "Кавказский узел", к вечеру 20 марта число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 44 человек. В карантин были помещены 1925 человек, в стационаре находился 271, один пациент выздоровел. К 21 марта число зараженных коронавирусом жителей Грузии достигло 47. Власти Грузии объявили чрезвычайное положение.

На сегодня в Грузии выявлено 48 случаев заболевания коронавирусом, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями.

В режиме карантина находится 1966 человек, в стационаре размещены 259. Один человек выздоровел, говорится в сообщении на сайте Центра, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицы без крайней необходимости. Запрещено собрание в одном месте более 10 человек и обсуждается введение комендантского часа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе парламента Грузии.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ухудшилось состояние здоровья одного из зараженных коронавирусом в Грузии", "Врачи опровергли заражение дагестанского паломника коронавирусом", "95 жителей Грузии попросили об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 марта 2020, 17:42

21 марта 2020, 17:38

21 марта 2020, 15:15

  • Сочинец обвинил власти в притворной борьбе с самостроями

    Мэрия Сочи намерено проиграла суд о гостинице-самострое в Красной Поляне, заявил владелец соседнего участка. Рассмотрение его собственного иска затянулось уже на восемь месяцев. Узаконивание самостроев в Сочи связано с тотальной коррумпированностью судебной и исполнительной власти, считает юрист Александр Баталин.

21 марта 2020, 14:51

21 марта 2020, 13:42

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи