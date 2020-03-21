Число случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло до 48

21 марта 2020, 16:26

Еще один заболевший коронавирусом зарегистрирован в Грузии, и общее число случаев заражения составило 48.

Как сообщал "Кавказский узел", к вечеру 20 марта число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 44 человек. В карантин были помещены 1925 человек, в стационаре находился 271, один пациент выздоровел. К 21 марта число зараженных коронавирусом жителей Грузии достигло 47. Власти Грузии объявили чрезвычайное положение.

На сегодня в Грузии выявлено 48 случаев заболевания коронавирусом, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями.

В режиме карантина находится 1966 человек, в стационаре размещены 259. Один человек выздоровел, говорится в сообщении на сайте Центра, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицы без крайней необходимости. Запрещено собрание в одном месте более 10 человек и обсуждается введение комендантского часа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе парламента Грузии.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".