21 марта 2020, 14:51

Власти Грузии объявили чрезвычайное положение

Президент Грузии издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Документ передан на утверждение парламенту.

Как сообщал "Кавказский узел", к вечеру 20 марта число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 44 человек. В карантин были помещены 1925 человек, в стационаре находился 271, один пациент выздоровел. К 21 марта число зараженных коронавирусом жителей Грузии достигло 47.

Правительство Грузии сегодня обратилось к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой объявить чрезвычайное положение сроком на один месяц в связи с распространением коронавируса. После заседания Координационного совета при правительственной администрации премьер-министр Георгий Гахария сообщил, что чрезвычайное положение будет действовать до 21 апреля.

Указ президента Грузии о введении чрезвычайного положения передан на утверждение парламенту, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в парламенте.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ухудшилось состояние здоровья одного из зараженных коронавирусом в Грузии", "Врачи опровергли заражение дагестанского паломника коронавирусом", "95 жителей Грузии попросили об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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