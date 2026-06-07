Избирательные участки начали работу в Армении

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В Армении открылись 2005 избирательных участков для голосования на выборах в Национальное собрание.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня намечено голосование на выборах в парламент Армении. Наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Армении открылись 2005 избирательных участков и началось голосование на выборах в Нацсобрание 9-го созыва, сообщает "Новости-Армения".

В соответствии с законодательством, находящиеся за границей граждане Армении не смогут проголосовать на выборах, исключение составляют руководители и сотрудники зарубежных дипмиссий Армении, военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на обучении за рубежом и члены их семей.

Голосование завершится в 20.00 по местному времени (19.00 мск), после чего в избирательных комиссиях начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования будут подведены Центризбиркомом до 20.00 (19.00 мск) 8 июня, пишет издание.

Парламент Армении избирается по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам. За места орются 18 политических сил – 16 партий и два блока партий. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 4%, а для блоков партий – 8%, информирует News.am.

Напомним, в списки избирателей включены 2 485 851 человек, в их числе 5 239 сотрудников полиции, которые направлены на избирательные участки. Подразделения Миграционной и гражданской службы МВД будут принимать заявления о включении в дополнительные списки и в день выборов.

На фоне подготовки к выборам власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции. Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

В конце мая – начале июня силовики провели обыски в офисах партий "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом и давлении.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.