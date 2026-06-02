Оппозиция и активисты в Армении заявили о давлении властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последние дни силовики провели обыски в офисах партий "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом и давлении. Аналогичные претензии властям предъявили матери погибших

Как писал "Кавказский узел", выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

1 июня в офисе партии "Сильная Армения" в районе Ачапняк прошли обыски, пишет News.am, ссылаясь на данные пресс-службы Антикоррупционного комитета Армении.

По данным комитета, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по фактам дачи и получения предвыборных взяток. Задержаны 8 человек.

Кандидат в депутаты от партии Арам Вардеванян заявил, что власти злоупотребляют административным ресурсом. По его словам, по этому поводу они обратились в ЦИК, "который проявляет тотальное бездействие". "Уголовные дела не возбуждены, нет заявления Антикоррупционного комитета, нет записей. Это проявление селективного правосудия, и наши соотечественники это замечают и делают выводы. Мы инициировали судебные процессы и будем последовательно действовать в этом направлении", - приводит АРКА заявление политика, сказанные им в ходе встречи с избирателями в административном районе Арабкир.

29 мая прошли обыски и в офисах партии "Процветающая Армения" в Абовяне и Артике. По данным Антикоррупционного комитета Армении, в рамках двух уголовных дел, которые были инициированы по фактам дачи и получения предвыборных взяток, задержаны были семь человек.

О давлении со стороны властей заявили 1 июня и родственники погибших военнослужащих. Мать погибшего в ходе 44-дневной войны Мхитара Галеяна Астхик Галеян рассказала, что в Малатии-Себастии в ходе предвыборной кампании правящей партии "Гражданский договор" сотрудники безопасности не дали высказаться пожилой женщине, которая потеряла на войне сына и внука.

Галеян заявила, что премьер-министр Никол Пашинян дал своим охранникам указание изолировать его от любого родителя погибшего солдата или протестующего гражданина. "Если это предвыборная кампания, ты обязан слушать; раз слушаешь тех, кто тебя хвалит, значит, должен слушать и тех, кто тебя ругает и выражает недовольство", - заявила она.

Вдова погибшего капитана Ишхана Петросяна Арус Арутюнян рассказала, что многие госслужащие жалуются на принуждение со стороны властей, но в личных беседах утверждают, что на избирательных участках проголосуют за оппозиционные силы.

Она также рассказала про инцидент в Спитаке, где силовики силой увели дедушку одного из погибших солдат, закрыв ему при этом рот.

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, возглавляющий пропорциональный список кандидатов в депутаты от партии "Крылья единства", заявил на встрече с избирателями, что Армении нужна власть, которая не будет оказывать давление на судебную систему, информирует "Армения сегодня".

По словам Татояна, есть судьи, которые обслуживают власти с особым рвением, пытаясь таким образом избежать наказания за действия, которые они же совершали при прежних властях. "Сегодня власти делают все, чтобы переложить ответственность за свои действия на других", - резюмировал он.

Напомним также, что 1 апреля в Кремле Владимир Путин предупредил Никола Пашиняна, что совместить членство в Евразийском экономическом союзе и курс на сближение с Евросоюзом "невозможно по определению". Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к выборам в парламент Армении. Первый саммит Армения-ЕС, который прошел в Ереване 4-5 мая, дал московским медиа повод обвинить Пашиняна в "предательстве" и антироссийском курсе.

28 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "наблюдателям из России отказывают в наблюдении за выборами" в парламент Армении. При этом она признала, что российские кандидаты в наблюдатели от СНГ "находятся в санкционных списках Европейского союза", но обвинила Ереван в "прогибе" перед ЕС. По ее словам, в Москве "не готовы принять эту логику". "Будем вынуждены учитывать ее в нашей дальнейшей работе с Ереваном", - заявила Захарова.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".