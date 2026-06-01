Назначен исполняющий обязанности мэра Нальчика

Управляющий делами главы и правительства Кабардино-Балкарии Азаматгерий Ашхотов стал исполняющим обязанности мэра Нальчика после скоропостижной смерти Таймураза Ахохова.

Как писал "Кавказский узел", мэр Нальчика Таймураз Ахохов 24 мая был найден мертвым, следствие выясняет обстоятельства его смерти. Ахохов руководил администрацией Нальчика с апреля 2018 года, до этого он занимал должность первого зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии.

Депутаты городского совета Нальчика сегодня избрали исполняющего обязанности главы городской администрации. Им стал Азаматгерий Ашхотов, который до этого занимал должность управделами главы и правительства республики.

Ашхотов родился в Нальчике, в 2003 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по направлению “бухгалтерский учет, анализ и аудит”, а в 2008 году – Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности “юриспруденция”, сообщил официальный Telegram-канал администрации Нальчика.

Пост управляющего делами главы и правительства Кабардино-Балкарии Азаматгерий Ашхотов занимал с ноября 2019 года. В предыдущие годы он работал в таможенных органах, коммерческих структурах и судебной системе республики.