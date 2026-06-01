×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:42, 1 июня 2026

Назначен исполняющий обязанности мэра Нальчика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управляющий делами главы и правительства Кабардино-Балкарии Азаматгерий Ашхотов стал исполняющим обязанности мэра Нальчика после скоропостижной смерти Таймураза Ахохова. 

Как писал "Кавказский узел", мэр Нальчика Таймураз Ахохов 24 мая был найден мертвым, следствие выясняет обстоятельства его смерти. Ахохов руководил администрацией Нальчика с апреля 2018 года, до этого он занимал должность первого зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии.

Депутаты городского совета Нальчика сегодня избрали исполняющего обязанности главы городской администрации. Им стал Азаматгерий Ашхотов, который до этого занимал должность управделами главы и правительства республики. 

Ашхотов родился в Нальчике, в 2003 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по направлению “бухгалтерский учет, анализ и аудит”, а в 2008 году – Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности “юриспруденция”, сообщил официальный Telegram-канал администрации Нальчика. 

Пост управляющего делами главы и правительства Кабардино-Балкарии Азаматгерий Ашхотов занимал с ноября 2019 года. В предыдущие годы он работал в таможенных органах, коммерческих структурах и судебной системе республики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/
09:59, 1 июня 2026
Канатки на "Эльбрусе" возобновили работу
Жильцы дома по улице Калмыкова на встрече с чиновниками. Фото: администрация Нальчика https://t.me/nalchiknewschat/130035
12:06, 31 мая 2026
Встреча с чиновниками разочаровала погорельцев из Нальчика
Канатная дорога на "Эльбрусе". 31 мая 2026 года. Кадр видео администрации курорта https://t.me/elbrusresort/10328
10:58, 31 мая 2026
Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды
Военнослужащий в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
10:13, 30 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части
20:03, 29 мая 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Последние записи в блогах
Фото
11:24, 29 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Пожар, потоп и нет жилья. Почему потерпевшие не хотят вернуться в свои квартиры
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Фото
13:29, 25 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Драка на обочине. Суд посчитал, что избиение - не хулиганство
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пальмовое масло на пляже в Темрюкском районе. Фото: https://www.instagram.com/p/DXEDk06DLzF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
01 июня 2026, 16:48
Новые выбросы пальмового масла замечены в Темрюкском районе на фоне молчания властей

Сотрудник правоохранительных органов в кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставрополью
01 июня 2026, 10:58
Число госпитализированных посетителей кафе в Пятигорске выросло до 41

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше