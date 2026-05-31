12:06, 31 мая 2026

Встреча с чиновниками разочаровала погорельцев из Нальчика

Жильцы дома по улице Калмыкова на встрече с чиновниками. Фото: администрация Нальчика https://t.me/nalchiknewschat/130035

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы многоквартирного дома, которые лишились имущества в результате пожара, попросили чиновников помочь с временным жильем. Однако, по их словам, представители властей ограничились обещаниями выплатить по 100 тысяч рублей и отремонтировать дом.

Как писал "Кавказский узел", жители Нальчика и ранее жаловались на недостаточное внимание властей к их проблемам. Так, 26 апреля при пожаре в общежитии по улице Ашурова несколько человек отравились угарным газом. Здание, которое признано аварийным, обесточено. Власти игнорируют необходимость расселения, никто из чиновников не пришел даже после пожара, заявили жильцы.

Ответы чиновников не удовлетворили погорельцев

Жильцы дома № 241 по улице Калмыкова, пострадавшего от пожара 18 мая, рассказали о результатах встречи с представителями администрации Нальчика, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

В частности, Камилла, воспитывающая ребенка-инвалида, сообщила, что чиновники пообещали выплатить семьям по 100 тысяч рублей и предложили снимать жилье на эти деньги, пока их дом не отремонтируют. По словам Камиллы, в мэрии утверждают, что здание не является аварийным и его можно восстановить, но точных сроков не назвали.

Многие люди остались буквально ни с чем

Валерия Переяслова, получившая в результате пожара отравление продуктами горения, сообщила, что администрация планирует восстановить только шестой этаж и крышу, а также сделать ремонт в коридоре на пятом этаже. "Многие люди остались буквально ни с чем... Когда мы спросили, что нам делать дальше, где жить и на какие средства существовать, нам прямо ответили: «Выходите на работу»", - приводит слова Переясловой издание.

Ранее, 21 мая, издание сообщило, что у Камиллы, воспитывающей ребенка-инвалида, сгорела квартира на 6-м этаже, и ее временно приютили знакомые. У жительницы дома Жанны трое детей, которые находятся у родственников, потому что жить им больше негде.

Без жилья остались несколько десятков семей

Последствия пожара в Нальчике. Кадр видео из телеграм-канала "Газета Юга" https://t.me/gazetayuga/13339Сегодняшняя публикация в телеграм-канале издания проиллюстрирована двумя видеороликами. В одном из них о возникших проблемах рассказывает женщина, назвавшаяся матерью ребенка-инвалида, в другом – девушка, рассказавшая, что получила отравление дымом при пожаре.

В первом ролике женщина сообщает, что на встрече с представителями администрации у жильцов было два вопроса: когда они получат постоянное жилье и где им жить со своими семьями сейчас.

"Нам сказали, что наш дом не аварийный и подлежит ремонту с первого по шестой этаж. Несмотря на то, что шестой этаж сгорел полностью дотла, а с первого по пятый этаж дом залит водой", - говорит женщина на видео.

На какие деньги я должна восстановить всю технику, всю мебель, одежду?

В ответ на второй вопрос, по словам женщины, ей сообщили, что администрация выделила материальную помощь – по 100 тысяч рублей. "Которую я еще не видела, которую нам еще не дали, мы написали заявления только... Лично мне сказала [чиновница]: "Снимайте квартиру, вам пока будет на что снимать квартиру". Хорошо, а на какие деньги я должна восстановить всю технику, всю мебель, одежду, реабилитировать своего ребенка? На этот вопрос мне никто не отвечает", - сказала она.

Пострадавшая от пожара в Нальчике. Кадр видео из телеграм-канала "Газета Юга" https://t.me/gazetayuga/13339Во втором видео заявление делает молодая девушка. "Спустя 11 дней после пожара, на собрании жильцов администрация города Нальчика озвучила результаты экспертизы: несмотря на всё произошедшее, дом не был признан аварийным. На сегодняшний день 72 семьи остались без жилья", - сказала она.

Девушка подчеркнула, что у многих сгорели деньги, одежда и другие личные вещи. "Жильцам обещают единовременную выплату, на которую, по сути, предлагается самостоятельно арендовать жилье на первое время", - говорит она.

На встрече с жильцами присутствовали представители прокуратуры и СКР

Администрация города 30 мая отчиталась в своем телеграм-канале о рабочей встрече с погорельцами. Во встрече приняли участие, помимо чиновников мэрии, и.о. министра строительства республики, прокурор города и представители управления СКР.

Намечены дальнейшие шаги по оказанию необходимой помощи, включая юридическую поддержку

"Основное внимание было уделено мерам поддержки и путям решения сложившейся ситуации, связанной с повреждением жилья. Каждое обращение жильцов было внимательно выслушано. По всем поднятым вопросам даны разъяснения и намечены дальнейшие шаги по оказанию необходимой помощи, включая юридическую поддержку. Администрация городского округа Нальчик продолжит работать в тесном контакте с пострадавшими гражданами для минимизации последствий пожара", - говорится в публикации. Другие подробности в ней не приведены.

Дело о пожаре расследуется по двум статьям УК РФ

В связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщило 19 мая в своем телеграм-канале республиканское управление СКР.

Была допущена утечка природного газа, что привело к возгоранию газовой трубы

"По данным следствия, 18 мая 2026 года около 10 часов в одной из квартир жилого дома по улице Калмыкова в городе Нальчике работниками газовой компании проводились работы по демонтажу и замене прибора учета. Вследствие нарушения требований пожарной безопасности и правил безопасности при производстве работ была допущена утечка природного газа, что привело к возгоранию газовой трубы и возникновению пожара. Огнем оказались повреждены квартиры, расположенные на пятом и шестом этажах жилого дома", - говорится в публикации.

С признаками отравления продуктами горения были госпитализированы пять человек. "Среди пострадавших — двое несовершеннолетних детей, а также работник газовой службы. Жизни пострадавших ничего не угрожает", - говорится в публикации.

