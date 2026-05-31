Встреча с чиновниками разочаровала погорельцев из Нальчика

Жильцы многоквартирного дома, которые лишились имущества в результате пожара, попросили чиновников помочь с временным жильем. Однако, по их словам, представители властей ограничились обещаниями выплатить по 100 тысяч рублей и отремонтировать дом.

Как писал "Кавказский узел", жители Нальчика и ранее жаловались на недостаточное внимание властей к их проблемам. Так, 26 апреля при пожаре в общежитии по улице Ашурова несколько человек отравились угарным газом. Здание, которое признано аварийным, обесточено. Власти игнорируют необходимость расселения, никто из чиновников не пришел даже после пожара, заявили жильцы.

Жильцы дома № 241 по улице Калмыкова, пострадавшего от пожара 18 мая, рассказали о результатах встречи с представителями администрации Нальчика, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

В частности, Камилла, воспитывающая ребенка-инвалида, сообщила, что чиновники пообещали выплатить семьям по 100 тысяч рублей и предложили снимать жилье на эти деньги, пока их дом не отремонтируют. По словам Камиллы, в мэрии утверждают, что здание не является аварийным и его можно восстановить, но точных сроков не назвали.

Валерия Переяслова, получившая в результате пожара отравление продуктами горения, сообщила, что администрация планирует восстановить только шестой этаж и крышу, а также сделать ремонт в коридоре на пятом этаже. "Многие люди остались буквально ни с чем... Когда мы спросили, что нам делать дальше, где жить и на какие средства существовать, нам прямо ответили: «Выходите на работу»", - приводит слова Переясловой издание.

Ранее, 21 мая, издание сообщило, что у Камиллы, воспитывающей ребенка-инвалида, сгорела квартира на 6-м этаже, и ее временно приютили знакомые. У жительницы дома Жанны трое детей, которые находятся у родственников, потому что жить им больше негде.

Сегодняшняя публикация в телеграм-канале издания проиллюстрирована двумя видеороликами. В одном из них о возникших проблемах рассказывает женщина, назвавшаяся матерью ребенка-инвалида, в другом – девушка, рассказавшая, что получила отравление дымом при пожаре.

В первом ролике женщина сообщает, что на встрече с представителями администрации у жильцов было два вопроса: когда они получат постоянное жилье и где им жить со своими семьями сейчас.

"Нам сказали, что наш дом не аварийный и подлежит ремонту с первого по шестой этаж. Несмотря на то, что шестой этаж сгорел полностью дотла, а с первого по пятый этаж дом залит водой", - говорит женщина на видео.

В ответ на второй вопрос, по словам женщины, ей сообщили, что администрация выделила материальную помощь – по 100 тысяч рублей. "Которую я еще не видела, которую нам еще не дали, мы написали заявления только... Лично мне сказала [чиновница]: "Снимайте квартиру, вам пока будет на что снимать квартиру". Хорошо, а на какие деньги я должна восстановить всю технику, всю мебель, одежду, реабилитировать своего ребенка? На этот вопрос мне никто не отвечает", - сказала она.

Во втором видео заявление делает молодая девушка. "Спустя 11 дней после пожара, на собрании жильцов администрация города Нальчика озвучила результаты экспертизы: несмотря на всё произошедшее, дом не был признан аварийным. На сегодняшний день 72 семьи остались без жилья", - сказала она.

Девушка подчеркнула, что у многих сгорели деньги, одежда и другие личные вещи. "Жильцам обещают единовременную выплату, на которую, по сути, предлагается самостоятельно арендовать жилье на первое время", - говорит она.

Администрация города 30 мая отчиталась в своем телеграм-канале о рабочей встрече с погорельцами. Во встрече приняли участие, помимо чиновников мэрии, и.о. министра строительства республики, прокурор города и представители управления СКР.

"Основное внимание было уделено мерам поддержки и путям решения сложившейся ситуации, связанной с повреждением жилья. Каждое обращение жильцов было внимательно выслушано. По всем поднятым вопросам даны разъяснения и намечены дальнейшие шаги по оказанию необходимой помощи, включая юридическую поддержку. Администрация городского округа Нальчик продолжит работать в тесном контакте с пострадавшими гражданами для минимизации последствий пожара", - говорится в публикации. Другие подробности в ней не приведены.

В связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщило 19 мая в своем телеграм-канале республиканское управление СКР.

"По данным следствия, 18 мая 2026 года около 10 часов в одной из квартир жилого дома по улице Калмыкова в городе Нальчике работниками газовой компании проводились работы по демонтажу и замене прибора учета. Вследствие нарушения требований пожарной безопасности и правил безопасности при производстве работ была допущена утечка природного газа, что привело к возгоранию газовой трубы и возникновению пожара. Огнем оказались повреждены квартиры, расположенные на пятом и шестом этажах жилого дома", - говорится в публикации.

С признаками отравления продуктами горения были госпитализированы пять человек. "Среди пострадавших — двое несовершеннолетних детей, а также работник газовой службы. Жизни пострадавших ничего не угрожает", - говорится в публикации.