Восстановлена подача газа в Буйнакском районе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жителям пяти сел в Дагестане, где из-за оползня не было газа, восстановили газоснабжение.
Как писал "Кавказский узел", в первой половине дня 30 мая в Буйнакском районе оползень повредил газопровод, без газа остались жители пяти сел.
Газоснабжение в Буйнакском районе восстановлено, об этом 30 мая сообщило Главное управление МЧС России по республике Дагестан.
По данным ведомства, газ подан жителям всех населенных пунктов, где ранее из-за оползня его не было. Это жители сел Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи.
Напомним, что в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".
