Заблокированы из-за оползней два села в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане из-за оползней и камнепадов закрыты два участка дорог, без транспортного сообщения остались села Урсун и Хпюк.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая "Дагестанавтодор" сообщил, что в республике не осталось заблокированных населенных пунктов, однако на фоне весенних паводков существует угроза обрушения участка трассы Цуриб - Арчиб в Чародинском районе.

По данным ГКУ "Дагестанавтодор", 24 мая без транспортного сообщения в Дагестане остались два села - Урсун и Хпюк в Курахском районе, два участка автомобильных дорог закрыты, пишет РИА "Дагестан".

В ряде горных районов республики сохраняются ограничения движения на автодорогах из-за оползней и камнепадов. На 17 участках автодорог организованы объездные пути, по всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".