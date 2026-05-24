14:58, 24 мая 2026

Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Сайпулаев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1951 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1950 бойцов из Дагестана.

В военной операции убит Расул Сайпулаев, его родителям и сестре передан орден Мужества, отчиталась на своем сайте администрация Хасавюрта. Подробности биографии бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1951 бойца из Дагестана.

Ранее о смерти участника СВО из Хасавюрта стало известно 22 мая. Тогда мэрия сообщила, что в боях убит Ибрагим Гамзатов.

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966 Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

