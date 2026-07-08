Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Гулли Кайтагского района записали видеообращение к врио главы Дагестана Федору Щукину с требованием закрыть завод по производству извести и направить в район комиссию для проверки чиновников.

Как информировал "Кавказский узел", 28 января жители села Гулли Кайтагского района Дагестана ранее рассказали, что протестуя против строительства завода у реки Артезан, писали обращения на имя главы Дагестана, в контролирующие органы, но ответов либо не было, либо приходили отписки, что нарушений не обнаружено.

Отходы производства негашеной извести отравляют воздух и питьевую воду в селе Гулли, утверждают местные жители. Они добиваются остановки предприятия и проверки деятельности главы села.

Жители села Гулли записали коллективное видеообращение к врио главы Дагестана Федору Щукину и врио председателя правительства республики Магомеду Рамазанову с жалобой на завод по производству извести. Они считают, что завод возведён незаконно и наносит им вред. Ролик с видеообращением сельчан сегодня разместил паблик "Лента новостей Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах ролика показаны несколько десятков мужчин, один из них зачитывает текст обращения. "В непосредственной близости от нашего села, и в шаговой доступности от школы, был построен завод по производству негашеной извести. Данный объект возведен незаконно на землях лесного фонда в границах водоохраной зоны, что является грубым нарушением природоохранного и земельного законодательства", – сказал житель Гулли.

Органы ведут разбирательство о законности передачи в аренду земель лесного фонда, жители села считают, что земельные участки были выделены незаконно, и что прежний глава района превысил полномочия, предоставив земли лесного фонда в аренду частным лицам под промышленный объект.

В 2025 году при добыче сырья для завода во время взрывных работ произошло ЧП. У жителей села потрескались стены домов. Несмотря на это чиновники не приняли мер по остановке завода. Жители Гулли ранее добились, чтобы в село была направлена комиссия, но ситуация так и не изменилась, зачитал сельчанин текст коллективного обращения.

"Мы просим вас взять данную ситуацию под личный контроль. Направить официальную, публичную и независимую комиссию с документальным оформлением всех выявленных нарушений", – указали авторы обращения.

Жители Гулли также потребовали аннулировать договоры аренды земель лесного фонда и закрыть завод по производству извести.

Напомним, жители Гулли ранее рассказали, что из-за предприятия вода в реках стала грязной, а на деревьях появился белый налет. "Люди берут воду из родника, который расположен рядом с рекой", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Руслан.

Житель Гулли Магомед Гаджиалиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что общественных слушаний с жителями о строительстве завода не проводилось.

"Были, наверняка, фиктивные слушания, в протоколе даже имена якобы присутствовавших людей неправильно написаны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой житель села Магомед Керимов.

На 07.35 мск 8 июля на сайтах главы Дагестана и правительства республики нет комментариев относительно обращения жителей Гулли.