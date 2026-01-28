Жители дагестанского села назвали безрезультатными обращения к властям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сельчане из Гулли Кайтагского района, протестуя против строительства завода у реки Артезан, писали обращения на имя главы Дагестана, в контролирующие органы, но ответов либо не было, либо приходили отписки, что нарушений не обнаружено. Юрист рекомендовал обращаться в суд.

Как писал "Кавказский узел", сельчане в дагестанском селе Гулли утверждают, что из-за предприятия вода в реках стала грязной, а на деревьях появился белый налет. В администрации района подтвердили, что законно выдали разрешение на строительство завода. Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль информацию о построенном около реки Артузен в Дагестане предприятии, которое загрязняет воздух и воду.

"В десяти метрах от реки построен известковый завод, отходы вылили в реку, из-за чего вымерла вся живность в реке, сейчас отходы закапывают в почву. Неоднократно происходили взрывы, из-за чего потрескались 15 домов. Недалеко находится родник, из которого питаются три населенных пункта, есть большая вероятность, что после взрыва родник исчезнет", - говорится в распространенном видеообращении сельчан к главе Дагестана Сергею Меликову.

Завод выбрасывает свои отходы прямо в расположенную ниже реку, на всех растениях образовался белый налёт, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Руслан.

"Люди берут воду из родника, который расположен рядом с рекой. Река во время выбросов с завода становится грязной, мы боимся, что родник уже испорчен", - говорит он.

Житель села Гулли Магомед Гаджиалиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что общественных слушаний с жителями о строительстве завода не проводилось.

"Когда к нам приезжал помощник главы республики, представители Минприроды и прокуратуры, я лично этот вопрос поднимал. Бывший глава села Гулли сказал, что обсуждения с людьми проводились, хотя жители это отрицали. Тогда представитель прокуратуры спросил: есть у вас какие-то бумаги, что проводились общественные слушания? Директор завода признал, что не было общественных слушаний", - говорит Гаджиалиев.

Он пояснил, что завод располагается на возвышенности, метрах в 20 от реки. "Получается, ветер от завода в сторону села дует, а отходы с горки стекают в реку", - рассказал Магомед.

Он добавил, что жители жаловались ранее во многие инстанции, в том числе на имя главы Дагестана, в контролирующие органы, но ответов либо не было, либо приходили отписки, что нарушений не обнаружено.

"Мне пришёл ответ на электронную почту от Минприроды, где говорилось, что они взяли пробы до завода, и после, никаких загрязнений не обнаружено. Хотя у нас есть противоположное экспертное заключение, которое мы заказали в независимой организации", - говорит Магомед Гаджиалиев.

По его словам, земля под строительство завода была незаконно сформирована из фонда лесного хозяйства и переведена под промышленное назначение.

Гаджиалиев подтвердил, что жители намерены добиваться закрытия завода через суд. Этот вопрос в данное время обсуждается с юристами.

Житель села Магомед Керимов подтвердил, что никаких общественных слушаний с людьми по строительству предприятия не проводилось.

"Были, наверняка, фиктивные слушания, в протоколе даже имена якобы присутствовавших людей неправильно написаны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что завод построили на дороге, которая вела из Гулли в другие населенные пункты, и теперь людям приходится ездить в объезд.

"По водоохранному законодательству такие предприятия должны строиться на расстоянии не менее 100 метров от реки, а у нас нет даже 10 метров", - говорит Керимов.

Ведомства находили нарушения в работе завода

Минприроды Дагестана 17 марта 2025 года опубликовало на своем сайте отчет о результатах исследования проб воды из реки Артезан. По данным ведомства, вода, и воздух в Гулли соответствуют нормативам.

4 апреля 2025 года Минприроды РД провело дополнительную проверку по фактам нарушения природоохранного законодательствав в связи с деятельностью известкового завода ООО «Гулли» и сброса отходов в реку Артезан в Кайтагском районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Повторное выездное обследование проведено с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений. Осуществлен отбор проб природной воды для выполнения лабораторных исследований, измерений и испытаний до и после предприятия. Результаты исследования показали, что содержание загрязняющих веществ в водах не изменяется. Для более полного и всестороннего рассмотрения вопроса министерство запросило информацию о деятельности известкового завода ООО «Гулли» у Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по РД и администрации муниципального района "Кайтагский район". Согласно поступившим данным завод функционирует с нарушением ряда установленных норм и требований. Установлено, что проектная мощность указанного завода по производству извести составляет 50 тонн в сутки и более (объект первой категории). Согласно ФЗ "Об охране окружающей среды" такие предприятия являются объектами федерального государственного экологического контроля (надзора). Собранный материал направлен в соответствующие компетентные органы", - говорится в публикации.

11 июня 2025 года Минпромторг опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что предприятие зарегистрировано в 2016 году как микропредприятие. Имеет лицензию Минприроды РД на разведку и добычу известняков.

"Основной вид деятельности - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Развитие производства намечено на добычу известняка, его обжиг и дробление до состояния порошка, и использование воды по технологическому циклу не предусмотрено, а осуществляемый в настоящее время вид деятельности - добыча известняка, как сырьевого компонента для продукции заводов индустрии строительных материалов", - сообщил Минпромторг республики.

Представители администрации Кайтагского района оказались недоступны для комментариев. В репортаже о ситуации с заводом, который опубликовал журналист "Известий" Мурад Магомедов, представитель администрации на камеру говорит, что предприятие имеет все разрешительные документы.

Согласно паспорту объекта, ведется строительство "Завода по производству извести и микропорошков". Подрядчиками являются ООО "Салам" и индивидуальный предприниматель Шейхов М.А. Выяснить позицию представителей предприятия "Кавказскому узлу" по данной ситуации не удалось.

Мирзамагомед Шейхов также является гендиректором ООО "Гулли". Учредительный капитал ООО "Гулли" составляет 10 тысяч рублей, следует из данных cайта проверки контрагентов Ruspofile.

Юрист рекомендовал обращаться в надзорные органы и суд

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" устанавливаются санитарно-защитные зоны в зависимости от класса опасности предприятия. Для объектов первого класса опасности (самые вредные) они могут составлять 1000 метров и более, а для пятого класса - 50 метров. Точный размер определяется проектом и согласовывается Роспотребнадзором.

Согласно Водному кодексу РФ для защиты водоемов устанавливаются водоохранные зоны. Для морей, рек и озер ширина этих зон различается, например, для моря - 500 метров, для реки длиной от 50 км - до 200 метров. Жителям для защиты своих прав следует обращаться в контролирующие органы - Росприроднадзор, Роспотребнадзор или прокуратуру, отметил юрист.

"Если все досудебные методы исчерпаны, можно обжаловать бездействие чиновников или выданные разрешения в суде", - сообщил он.

Эколог Магомед Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что государственная экологическая экспертиза обязательна для объектов, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду. Общественные обсуждения и слушания также являются обязательной частью процедуры оценки воздействия на окружающую среду при строительстве опасных предприятий.