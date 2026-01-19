Бастрыкин заинтересовался жалобами жителей Кайтагского района на загрязнение реки Артузен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль информацию о построенном около реки Артузен в Дагестане предприятии, которое загрязняет воздух и воду.

Как писал "Кавказский узел", в апреле прошлого года жители села Гулли в Кайтагском районе жаловались на работу завода по производству негашной извести. По их словам, отходы производства попадают в реку Артузен и загрязнают источник питьевой воды, которая снабжает не только Гулли, но и соседние села.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении природоохранного законодательства в Дагестане, сообщает 18 января "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Следкома, Бастрыкин заинтересовался публикациями в СМИ о построенном в водохранной зоне реки Артузен промышленном объекте, которые загрязняет воздух. Кроме того, местные жители жалуются на сброс токсичных отходов в реку.

По данному факту проводится проверка.

