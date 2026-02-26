Дело студента из Дагестана о теракте в Подмосковье дошло до суда

Следователи передали в суд дело 19-летнего студента из Дагестана, обвиняемого в поджоге батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2025 года силовики в Москве сообщили о задержании 18-летнего уроженца Дагестана по делу о теракте. Студент московского колледжа был обвинен в поджоге батарейного шкафа на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2 близ Москвы. На допросе юноша рассказал следователям, что неизвестный в мессенджере предложил ему совершить поджог за вознаграждение в 40 тысяч рублей. После отправки "заказчику" видео поджога он так и не получил обещанного вознаграждения.

В регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В марте 2025 года силовики сообщили об аресте трех подростков за поджоги релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром. В конце декабря Краснодарский краевой суд приговорил четырех жителей Кубани к длительным срокам заключения по статье о диверсии также за поджог релейного шкафа. Дело двоих подростков из Краснодара, обвиняемых в теракте из-за поджога батарейного шкафа, недавно поступило в суд, фигурантам 15 и 18 лет.

Уроженец Дагестана, обвиняемый в совершении теракта, предстанет перед судом в Московской области. Статья, которая вменяется юноше, предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы 1 .

Согласно версии обвинения, учащийся с одного из московских колледжей поджег батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора, по заданию “анонимного куратора”. Устройство в результате полностью сгорело. Молодой человек, которому сейчас 19 лет, “дожидается приговора суда под стражей, сообщило 25 февраля “МВД Медиа”.

На видеозаписи, которую силовики распространили после задержания обвиняемого, молодой человек признает свою вину. Он отмечает, что с “заказчиком” познакомился через Telegram, а к месту поджога на железной дороге приехал на такси. Лицо обвиняемого на записи скрыто.

“Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу”, - говорится в публикации. В какой именно суд направлено дело, не уточняется, также не указано, в какую сумму оценен причиненный ущерб.

Поджог, по словам обвиняемого, он совершил 26 января 2025 года. В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после этой даты и до сегодняшнего дня был добавлен только один подходящий по возрасту уроженец Дагестана, Алихан Алиханов из Дагестанских Огней, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. “Кавказский узел” пока не располагает подтверждениями, что именно Алиханов обвиняется в поджоге на железной дороге в Подмосковье. Информация о делах на сайте Люберецкого городского суда по данным на 4.27 мск сегодня недоступна.

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.