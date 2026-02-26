×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:33, 26 февраля 2026

Дело студента из Дагестана о теракте в Подмосковье дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи передали в суд дело 19-летнего студента из Дагестана, обвиняемого в поджоге батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье. 

Как писал "Кавказский узел", в январе 2025 года силовики в Москве сообщили о задержании 18-летнего уроженца Дагестана по делу о теракте. Студент московского колледжа был обвинен в поджоге батарейного шкафа на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2 близ Москвы. На допросе юноша рассказал следователям, что неизвестный в мессенджере предложил ему совершить поджог за вознаграждение в 40 тысяч рублей. После отправки "заказчику" видео поджога он так и не получил обещанного вознаграждения. 

В регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В марте 2025 года силовики сообщили об аресте трех подростков за поджоги релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром. В конце декабря Краснодарский краевой суд приговорил четырех жителей Кубани к длительным срокам заключения по статье о диверсии также за поджог релейного шкафа. Дело двоих подростков из Краснодара, обвиняемых в теракте из-за поджога батарейного шкафа, недавно поступило в суд, фигурантам 15 и 18 лет. 

Уроженец Дагестана, обвиняемый в совершении теракта, предстанет перед судом в Московской области. Статья, которая вменяется юноше, предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы

Согласно версии обвинения, учащийся с одного из московских колледжей поджег батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора, по заданию “анонимного куратора”. Устройство в результате полностью сгорело. Молодой человек, которому сейчас 19 лет, “дожидается приговора суда под стражей, сообщило 25 февраля “МВД Медиа”. 

На видеозаписи, которую силовики распространили после задержания обвиняемого, молодой человек признает свою вину. Он отмечает, что с “заказчиком” познакомился через Telegram, а к месту поджога на железной дороге приехал на такси. Лицо обвиняемого на записи скрыто.

“Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу”, - говорится в публикации. В какой именно суд направлено дело, не уточняется, также не указано, в какую сумму оценен причиненный ущерб. 

Поджог, по словам обвиняемого, он совершил 26 января 2025 года. В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после этой даты и до сегодняшнего дня был добавлен только один подходящий по возрасту уроженец Дагестана, Алихан Алиханов из Дагестанских Огней, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. “Кавказский узел” пока не располагает подтверждениями, что именно Алиханов обвиняется в поджоге на железной дороге в Подмосковье. Информация о делах на сайте Люберецкого городского суда по данным на 4.27 мск сегодня недоступна.

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
22:04, 16 февраля 2026
Главный муфтий заявил о роли Путина в примирении Кадырова и Керимова
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:42, 6 февраля 2026
Житель Буйнакска приговорен к длительному сроку по делу о содействии боевикам
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
19:51, 30 января 2026
Кадыров назвал Сулеймана Керимова "братом" спустя 15 месяцев после угроз кровной местью
05:47, 2 января 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Отсыпка пляжа. Скриншот публикации Маковозовы / Telegram
26 февраля 2026, 02:36
Власти отчитались о новом этапе восстановления пляжей Анапы

Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр инагентов
25 февраля 2026, 18:10
Юлия Мельниченко провела в полиции три часа после задержания на пикете

Эмин Ибрагимов. Фото: Парвана Байрамова (VOA)
25 февраля 2026, 14:11
Верховный суд Азербайджана утвердил приговор бывшему дипломату Ибрагимову

Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 февраля 2026, 13:12
Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше