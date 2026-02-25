ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на военном аэродроме на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По версии силовиков, мужчина собирался поджечь самолет по заданию украинских спецслужб на военном аэродроме в Краснодарском крае, он арестован.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp* с представителем главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию куратора мужчина передавал украинской стороне фото и видео с военных объектов региона. После этого он изготовил зажигательные смеси, при помощи которых собирался поджечь самолет на одном из местных аэродромов, сообщило сегодня РИА "Новости".

Задержали его при подготовке преступления, сейчас он заключен под стражу. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю расследует уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

ФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало короткое видео задержания подозреваемого, на котором тот также указал на устройства, предположительно, для осуществления поджога самолета, находившиеся в тайнике.

