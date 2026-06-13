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13:02, 13 июня 2026

Один человек погиб при атаке беспилотников на Темрюкский район

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников на Темрюкский район один человек погиб и еще трое получили ранения, сообщили сегодня власти Кубани.

Как информировал "Кавказский узел", регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, 17 марта в Славянске-на-Кубани был госпитализирован человек, получивший травму в результате воздушной атаки. 11 июня в результате атаки дронов в Краснодаре пострадали два человека.

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Темрюкский район, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "К сожалению, один человек погиб. <…> Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь", – написал губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа 2025 года в Адлерском районе Сочи женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной. В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали.

18 марта в результате атаки беспилотников в Краснодаре погиб человек. В ночь на 11 июня в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоэтажный дом, были травмированы двое жильцов. Еще один человек пострадал в Северском районе края. Также в ходе атаки на Северский район Кубани возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский.

Жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы, регулярно страдают от атак дронов. Один из недавних пожаров, вызванных налетом БПЛА, произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в середине марта. Месяцем ранее, 17 февраля, после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Напомним, в сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение сведений об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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Автор: "Кавказский узел"

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